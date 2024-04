Det er riktig som han skriver at det er de med best økonomi som bidrar mest til til klimatrykket. Han mener at en del av løsningen er en strammere skattepolitkk for de med de høyeste inntektene.

Nå er det slik at allerede i dag betaler de med høye inntekter en ganske høy skatt. For å få en bedre fordelingspolitikk, må vi tenke litt nytt. Vi har i dag en et foreldet lønnssystem som er basert på prosentillegg. De som tjener 800.000.- får med 5,1% tillegg litt over kr 40.000.- i økning, mens den som har 300.000.- i inntekt får ca 15.000.- Hvis denne lønnspolitikken skal fortsette, vil forskjellene bare øke for de kommende årene. Når lønnspotten skal fordeles må det være mer fornuftig at alle får et likt kronetillegg. Da vil lønnsforskjellene reduseres noe. Da kan det medføre at overgangen til det grønne skiftet blir lettere?