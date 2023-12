Nordgård lager der en salig sammenblanding av helt ulike meninger og posisjoner som knytter seg til Cultiva, i det han blant annet refererer til min kronikk «Cultiva må evalueres?»

Det er mange argumenter som taler for at det er spesielt viktig å evaluere Cultivas virksomhet. Cultiva besitter enorme fellesskapsverdier (2,4 milliarder), de deler ut prosjektmidler på rundt 45 millioner årlig, de har en driftsorganisasjon som krever nærmere 9 millioner, og i tillegg avsetter de 10 millioner årlig til store bygg.

Mens det private markedet møter kundenes harde krav til pris og kvalitet med innovasjon og omstilling, er det er ingen tilsvarende ytre faktorer som sørger for at Cultiva alltid er under optimal utvikling.

Alle organisasjoner bør gjennomføre interne og eksterne evalueringer av driften. Det handler bl.a. om å forbedre organisasjonens drift, se om vedtatte tiltak og prosjekter har ønsket virkning, og det handler om å identifisere forbedringstiltak. Et ambisiøst styre vil ofte benytte eksterne fagmiljøer til å gjennomføre evalueringer og analyser av organisasjonen. Det sikrer uavhengighet og at nye øyne ser på virksomheten.

Cultivas prioriteringer har i perioder vært under saklig, men også kraftig usaklig debatt. Dette er etter min mening også faktorer som tilsier at Cultiva bør foreta eksterne evalueringer av virksomheten. Det ble gjort for Cultiva Ekspress i 2022, og tilsvarende bør gjøres med andre deler av virksomheten. Om en slik evaluering vil gi styret og ledelsen mange forbedringsområder, det vet vi ikke, men jeg tror det vil styrke Cultivas omdømme som en åpen, lyttende og dynamisk organisasjon.

I sin kronikk blander Nordgård sammen mål og virkemidler, og argumenterer som om Cultiva er en pengesekk for kulturbevilgninger. Men Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur og kunnskapsprosjekter.

Kunst-, kultur og kunnskapsprosjekter er i henhold til stiftelsesvedtektene, ikke mål i seg selv, men virkemidler for å nå målet. Følgelig må det for hver enkelt bevilgning vurderes om den faktisk kan bidra til å sikre arbeidsplasser og gode levekår. Dette er en krevende oppgave. Og det er bl.a. vellykketheten av bevilgningene og vurderingen bak dem som en ekstern evaluering bør granske.

Nordgård skriver at Cultiva ikke er riktig adressat når det trengs penger til fattigdomsbekjempelse. Ut fra stiftelsens formål, er det ikke vanskelig å være enig med ham i det. Men levekårsutfordringer og tiltak er noe langt mer omfattende enn fattigdomsbekjempelse.

I min kronikk påpekte jeg faktiske forhold som gjør at mange av dem som tilhører dagens barne- og ungdomsgenerasjon har noen av de største levekårsutfordringene i nyere tid. At Cultiva, gjennom kunst-, kultur/idrett- og kunnskapsprosjekter bør ha et spesielt fokus på denne store delen av befolkningen, synes jeg er helt rimelig å forvente. Andelen personer under 20 år er på 25% av befolkningen.

Cultiva kan og bør spille en nøkkelrolle i å løfte Kristiansand opp som en av de mest spennende, mangfoldige og attraktive byene å bo, arbeide i og besøke. Kristiansand er i en periode med kraftig befolkningsmessig vekst og utvikling. Det krever omfattende oppgradering av alle former for infrastruktur.

Etter min vurdering, har Cultivas betydelige investeringer i, og bidrag til kultur- og idrettsbygg (Kilden, Sparebanken Sør Arena, Kunstsiloen, tennisanlegg, Aquarama, osv.), vært blant de mest vellykkede prosjektene.

I den utviklingsperioden byen nå er inne i, er det mye som peker i retning av at det vil være riktig for Cultiva å opprioritere investeringer i store bygg innen kultur og idrett, fremfor utdeling av 45 millioner i ulike prosjektmidler.

Det trengs bl.a. en stor investering i idrettsanlegg (som også bør tilrettelegges for kulturarrangementer) i Gimle/KKG-området. Det trengs en ombygging av idrettsanlegget i Aquarama, og det vil snart trenges store investeringer i kunst-, idretts- og opplevelsesarenaer på Lagmannsholmen. På sikt vil behovet for store investeringer avta, og da kan midler flyttes over på prosjektstøtte.

Overskriften og deler av innholdet i Nordgårds kronikk kan leses i retning av at han oppfatter Cultiva som å være en fast og statisk størrelse.

Jeg ønsker et Cultiva som er endringsorientert og under løpende utvikling; som klarer å se både de kortsiktige og langsiktige endringene i samfunnet generelt og i Kristiansand spesielt, og møte disse i tråd med stiftelsens mandat og store økonomiske midler.