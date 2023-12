Svaret jeg fikk, var litt uventet, men samtidig veldig klargjørende for mye: «Vil du bo i en by, så må du forvente støy. Hvis du ikke vil ha støy, kan du bo i Finsland.» Svaret er relevant for veldig mye mer enn bare støy.

Jeg for min del stemte ikke for sammenslåing med Kristiansand. Men sånn blei det. Og jeg har fulgt utviklingen. Og lagt argumenter på den siden av vektskålen, og lagt argumenter på den andre siden av vektskålen.

Min konklusjon pr i dag er at må jeg velge mellom de to, foretrekker jeg Finsland framfor Søm. Med de fordeler og ulemper det medfører.