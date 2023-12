Man tenkte mye mer visjonært før man fant oljen i 1970. Som Fredrik Hagemann ved Industridepartementets oljekontor sa til Norsk sokkel 1/2015; "Alle andre var pessimistiske [inkl. NGU], inklusive politikerne og næringslivet. Det var forøvrig en Guds lykke at politikerne ikke la seg opp i det. Vi fikk lagt mye på plass de første årene frem til Ekofisk var en realitet". Slikt bygde vi norsk industri og utgangpunktet vi har for kjernekraft er mye bedre enn for vindkraft.

At NHO bruker Rystad Energy sin rapport om kjernekraft i Norge er som forventet, men den har store mangler, spesielt er det mye feil ift Små Modulære Reaktorer (SMR).

Emiratene, som IAEA roser, har bygget kjernekraft på 11-12 år med en årsproduksjon på 45 TWh og levetid på over 65 år. Det er fire ganger mer enn all vindkraft i Norge bygget på 20 år med en levetid på kun 20 år. Kostnaden er omtrent 300 mrd kroner, mens Pareto sier at det vil koste minst 420 mrd kroner å sikre de 40 TWh/år Energikommisjonen etterlyser. Er det ikke ‘mer av alt, raskere’ som gjelder?

NHO bør lære fra den tyske fadesen. Tyskland kunne ha bygget 15 Hinkley Point C (verdens dyreste kjernekraftverk) for beløpet landet har brukt på fornybarenergi og nå hatt et karbonfritt kraftsystem i stedet for å brenne gjennomsnittlig 11000 tonn kull i timen i 135 kullkraftverk. Så hva er dyrt, og hva fungerer?

Det viktige nå er å satse fremtidsrettet fordi fremtiden begynner nå – ikke i 2050.