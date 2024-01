Frederic Winslow Taylor’s prinsipper for forskningsbasert ledelse er hva MBA-studiet baserer sitt faglige innhold på, men studiet varierer fra universitet til universitet. Det er flere universiteter som tilbyr MBA-studiet som deltidsstudier, hvor da mange av studentene kan jobbe fulltid ved siden av å studere. De fleste som studerer Master of Business Administration, betaler for sitt studium, men det er mulig å søke om stipend og legat.

Universitetet i Agder er ett av flere universiteter i Norge som tilbyr master of business administration som gjennomføres med 90 studiepoeng. Her koster et fag som er 10 studiepoeng 20.000 kroner i tillegg til semesteravgift på 710 kroner, og for å levere masteroppgaven må man betale 60.000 kroner og semesteravgift til Universitetet i Agder. Bøker til studiet er ikke inkludert i hverken studieavgiften til faget eller i semesteravgiften, så det må studentene også betale for. Det er mulig å få støtte fra Lånekassen for å dekke noe av utgiftene med utdanningen, men langt fra hva hver enkelt student må betale for hvert semester. Valg av studier skal være godt forberedt og velges med omhu fordi det koster mye, men også fordi det er tidkrevende og skal være et faglig «tungt» studium.

Universitetet i Agder annonserer at det er samlinger i utlandet og gjesteforelesere. Det annonseres også med at studenter kan fullføre studiet på kortere tid enn hva et deltidsstudium på 4,5 år er hos UiA.

Jeg begynte våren 2021 på studiet og er overrasket over hvor dårlig studiet er planlagt og hvor lite universitetet gir studenter tilbake for 20.000 kroner per fag. Det er manglende informasjon angående samling i utlandet, selv etter at covid-19 har avtatt og offentlige myndigheter har informert om at det ikke lenger er en pandemi i Norge. Det er tidligere blitt gitt informasjon om at det er mulig å ha flere fag samtidig, noe det ikke er. Det er ikke et fagtilbud som gir studentene mulighet til å ha mer enn et fag per semester. Det er motstridende informasjon angående filming i forelesning. Det er først blitt informert om at det ikke skal bli filmet, og deretter har det blitt publisert videoer fra forelesninger i etterkant. Studentene kan dermed ikke vite før de møter opp i forelesning om de vil bli filmet eller ikke, da studentene også blir filmet under forelesningen.

I ett fag var det ikke noe krav om semesteroppgave eller innlevering. Semesteroppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er heller ikke mulig å angre på kjøpet og få tilbake penger når studiet ikke oppfyller det jeg som student forventer av et betalingsstudium. Det har jeg allerede forsøkt og fått avslag.

Det koster mye tid og penger, og er et studium man velger fordi det er interessant. Men jeg ønsker å fremme et ønske om at UiA og andre offentlige universiteter kan ha en faglig orientering og debatt om hvorfor et fag skal koste 20.000 kroner, debatt om personvern når forelesninger blir filmet, og debatt om hva offentlige universiteter bruker inntekten på. Mitt inntrykk av MBA-studiet og hva det innebærer har endret seg etter at jeg begynte.

