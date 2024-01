Ved siste valg hadde Trump meget god støtte av sin visepresident, som Trump hadde nominert kun for at Mike Pence var en personlig kristen og hadde et godt forhold til de evangeliske kristn i USA.

Det var kun derfor Pence ble Trumps visepresident.

Trump gjorde ofte narr av sin visepresident.

Nu er ikke Pence Trumps kandidat, han har dannet sin egen kampanje. Det knytter seg stor spenning til de evangelisk kristne i USA vil stemme nå. Mister Trump disse stemmene, blir han ikke ny president.