Opprinnelig ønsket SV å øke støtten med det dobbelte av dette, med 2561 kr i måneden. Partiene på venstresiden konkurrerer med hverandre om hvem som kan være mest generøse, og hvem som kan “gi” mest til studentene. Men det hele er direkte villedende for oss studenter. Det de glemmer å nevne om at studenter skal få 1254 kr mer i måneden, er at det er mer penger vi får i lån, som vi senere må betale tilbake. Dette er feil medisin for studenters økonomi.

Regjeringen sier selv at vi lever i en dyrtid, hvor prisene på alt går opp, og vi ser en fremtid i vente hvor vi blir færre arbeidsdyktige mennesker som må jobbe lengre enn i dag, for å hjelpe vår aldrende og synkende befolkning. For å sikre en fremtid hvor vi kan ha like god livskvalitet i dag, så må vi få ned den offentlige pengebruken, slik at det skal være penger igjen i statskassa for fremtidige generasjoner.

Løsningen er derfor ikke å gi oss enda mer skattepenger, og øke statlige utgifter ytterligere, løsningen er heller å la oss beholde mer av de pengene vi allerede har. Istedenfor å øke studiestøtten, kunne regjeringen valgt å kutte i matmomsen for eksempel, noe som ville hjulpet både studenter og befolkningen i sin helhet, uten at det fører til økte offentlige utgifter. Regjeringen kunne også valgt å fjerne moms på en rekke andre varer som vi studenter benytter oss av, som moms på import av varer fra utlandet, eller momsen på snus og alkohol. I stedet velger regjeringen å øke mange av disse, og gjør med dette vår hverdag dyrere.

Regjeringen kunne og gjort det mer lønnsomt å jobbe ved siden av studier. Mange arbeidsplasser er helt avhengige av studenter og andre unge, som ofte kan jobbe kvelder og helger. Selv jobber jeg på Meny ved siden av studier, og det skal ikke mer til enn 5-6 skift i måneden før jeg tjener tilsvarende hva jeg får i månedlig studiestøtte. Det er mye vi kunne gjort for å gjøre det enda mer lukrativt for studenter å jobbe ved siden av skolen. Ved å øke frikortgrensen for eksempel, så gjør vi det mer lønnsomt for studenter å jobbe i studietiden, da de får beholde mer av sine egne penger. I tillegg kunne man økt grensen for hvor mye studenter kan tjene før de blir avkortet i stipendet sitt, da denne grensen i dag setter kjepper i hjulet for mange studenter, spesielt de som starter i utdanningsrelevant arbeid i studietiden.

Løsningene til SV og venstresiden vil alltid være å gi folk enda mer av det de kaller “gratis”, men det er ingenting som heter gratis, det heter skattefinansiert. Til syvende og sist så er det vi studenter selv som betaler våre skattepenger til å gi oss selv et studielån, og med venstresidens pengepolitikk vil det bare bli mer av dette. Studenter hadde hatt bedre råd om vi kuttet i avgiftene og gjorde det enklere for oss å jobbe ved siden av studier. I stedet velger regjeringen det som tilsvarer et plaster på såret.