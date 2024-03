Dette på bakgrunn av at undertegnede svarte på Ap sitt innledende spørsmål i helseutvalget, som var: Er utvalgets leder enig med Arbeiderpartiet at sykepleiere skal kompenseres på lik linje med andre veiledere i kommunen? Jeg som medlem av helseutvalget svarte da i påfølgende debatt at overenskomster mellom partene i arbeidslivet ikke skal behandles av politikere i helseutvalget, men de som har eierskap til avtalen. I dette tilfellet var det Norsk Sykepleierforbund på arbeidstakersiden og kommunesektorens organisasjon på arbeidsgiversiden.

Slike grunnløse påstander mot Rødt er intet annet enn en injurie, Rødt sin grunnmur er at vi skal være partiet for arbeidsfolk. Denne umyndiggjøringen Arbeiderpartiet nå gjør av tillitsvalgte i fagbevegelsen ved å prøve å behandle privatrettslige uenigheter i tariffområdet politisk uten medvirkning fra tillitsvalgte, er meget overraskende fra et parti som etter sigende respekterer partene i arbeidslivet. Hvis det er uenigheter mellom partene i arbeidslivet om forståelse av tariffavtaler, skal tillitsvalgte etablere en uenighetsprotokoll, sekundært reforhandle teksten i vårens vakreste eventyr, tariffoppgjøret.

Vi politikere bør være godt kjent med arbeidslivets regler og ikke minst, Einar Gerhardsen sin ikoniske bok, Tillitsmannen.

Kampen fortsetter, men ikke internt på venstresiden.