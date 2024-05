For Kleppelista er det helt uforståelig og meningsløst at et flertall av stortingspartiene i 2024, med Høyre i spissen og regjeringen Støre, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen.

Det er dessverre et trist faktum at alt for mange nordmenn slutter å gå til tannlegen for det rett og slett er for dyrt. Ja, bare det å åpne munnen når du er hos tannlegen koster ofte tusenvis av kroner.

Alle vet at tennene og øynene er meget viktige deler av kroppen vår. Det fortoner seg kanskje som en latterlig konstatering av det selvfølgelige for folk flest, men dette viktige faktum er dessverre ingen selvfølge for flertallet av: Tannløse norske stortingspolitikerne som hører det de vil – og ser det de ønsker.

Derfor blir det store og viktige spørsmålet til storting og regjeringen Støre: Hvorfor i all verden er ikke reparering av tennene for alle nordmenn underlagt de samme reglene for økonomisk støtte som behandling/reparering av skader på andre kroppsdeler – gjennom folketrygden?