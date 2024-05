Enten ønsker man en utflyttingsskatt for å sikre at milliardærer "gjør opp for seg", eller så vil man la håpefulle gründere flytte ut og skape norske industrieventyr – og kanskje selv bli rike i prosessen. Aftenpostens leder fra 4. mai kritiserer med rette Høyre for deres unyanserte ståsted når de sier de vil reversere endringene i utflyttingsskatten. Dette innlegget nyanserer debatten ved å flytte fokuset til de mange som vil betale lite sammenlignet med de ultrarike, men som likevel rammes hardt.

Som mange andre velstående vestlige land, er Norge avhengig av arbeidsinnvandring for å møte behovet i flere sektorer. Med arbeidsinnvandringen på sitt laveste nivå på nesten 20 år (se SSB), bør politiske beslutninger speile en strategi for å tiltrekke og beholde arbeidstakere. Imidlertid kan utflyttingsskatten ha utilsiktede konsekvenser for denne gruppen.

Mange innvandrere har tjent opp og investert midler i hjemlandet sitt før de flyttet til Norge. Ofte er dette for å dekke velferdsytelser som i andre land i større grad tilbys av private aktører, kanskje gjennom tilpassede spareordninger i deres hjemland (f.eks. pensjon i USA). Hvis Norge skal fortsette å være et attraktivt land for utenlandske arbeidstakere, må vi gjøre det mulig for dem å beholde deres tilknytning til hjemlandet. Innstramminger i utflyttingsskatten utgjør en barriere når de vurderer om det er mulig for dem å jobbe i Norge.

Et kjerneelement i problemstillingen er hva som regnes som "verdier skapt i Norge". Er det rimelig å hevde at verdiøkning, målt i norske kroner, på arbeidsinntekt tjent og investert i utlandet av utenlandske statsborgere, virkelig er verdier skapt i Norge? Når man tar med at den norske kronen har svekket seg med opp til 30% mot større valutaer de siste årene, framstår dette i beste fall som en politisk floskel.

Jeg er ikke uenig i at meget velstående nordmenn som flytter ut av landet bør møte en rettferdig skattebyrde. Men det er viktig at vi også vurderer konsekvensene for arbeidsinnvandrere og nordmenn med sterk familiær tilknytning til utlandet. En utflyttingsskatt som foreslått tvinger disse til å bestemme seg for om de har råd til å flytte til eller fortsette å bo i Norge, eller om de skal gjøre som skatteadvokatene anbefaler og flytte ut mens de fortsatt har mulighet til å jobbe og spare midler i sine (andre) hjemland.

For å bøte på innstramningen bør utflyttingsskatten ta hensyn til arbeidsinnvandreres behov og transnasjonale livssituasjoner. De er i økende grad nødvendige for at vi i Norge skal kunne opprettholde vår levestandard. Situasjonen krever en mer nyansert tilnærming til skattelovgivningen, en som kan skille mellom de som flytter for å unngå skatt og de som flytter for å være nær familie og venner i utlandet. Ved å tilpasse skattesystemet til disse ulike motivasjonene, kan vi sikre en rettferdig beskatning som også unngår å forverre mangelen på arbeidskraft.