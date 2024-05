Han viser til at Steinar Bergstøl Andersen (Frp) påstår at LO og NHO sprer usann informasjon om kraft- og energipolitikken.

Jeg er langt på vei enig med Andersen dersom han bytter ut ordet «usann» med «forvirrende» informasjon.

Det aller meste av det Høyesen skriver, om at vi trenger mye mer ren energi i Norge for å få til det grønne skiftet og for at norske bedrifter og husholdninger skal få strøm til levelige og konkurransedyktige priser, er undertegnede og sikkert de aller fleste enige i.

Men når det gjelder kjernekraft, så er det vanskelig å få tak på hva NHO, LO – og også Fornybar Norge, egentlig mener, ønsker og vil.

Det kan Høyesen hjelpe til med å avklare dersom han vil svare ærlig på nedenstående spørsmål:

Spørsmål 1:

Er NHO, LO og også Fornybar Norge enige i følgende fakta punkter som utgangspunkt/grunnlag for debatten om kjernekraft også i Norge? At:

EUs vitenskapspanel i 2021 konkluderte med at «moderne kjernekraft er minst like bærekraftig som fornybart», produserer lite avfall og at dette kan håndteres trygt, har laveste utslipp av CO2 og partikler og har laveste areal- og materialforbruk.

moderne kjernekraft fra 2023 ble inkludert som en bærekraftig aktivitet under EUs taksonomi.

FN-rapport i 2022 konkluderer med at moderne kjernekraft har den laveste negative påvirkningen på klima, natur og helse. Laveste negative påvirkning på økosystemer (klimagassutslipp, økologisk mangfold, arealbruk mv.) Ressursbruk (mineraler og metaller). Menneskelig helse (inklusiv kreft).

På Klimatoppmøtet 2023 (COP28) signerte samtlige 198 land, inklusiv Norge, avtalen der kjernekraft inngår som del av klimaløsningen.

Spørsmål 2:

Ønsker NHO, LO og Fornybar Norge at kjernekraft raskest mulig skal komme inn som del av energimiksen i Norge for å hjelpe oss å nå klimamålene Norge har satt seg – selvfølgelig under forutsetning av forsvarlig lagring etc som Høyesen nevner?

Spørsmål 3:

Eller er det slik mange har fått inntrykk av, at NHO, LO og også Fornybar Norge ikke ønsker kjernekraft velkommen som en del av den norske energimiksen og klimaløsningen før tidligst i perioden 2040 – 2050? Og at dere ikke ønsker at vi i Norge skal bruke tid og krefter på å utrede kjernekraft før vi kommer til 2035?

Spørsmål 4:

Dersom svaret på spørsmål 3 er bekreftende: Hvorfor vil NHO, LO og Fornybar Norge utsette/ vente med å innfase kjernekraft som en del av det grønne skiftet i Norge?

Jeg ser fram til og håper på avklarende svar.