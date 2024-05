I vårt høringssvar til energidepartementet vedrørende det reviderte fornybardirektivet fra oktober 2023 skriver Vest Agder Nei til EU at vi er opptatt av at vi må nå vedtatte klimamål. For å klare det må vi føre en mer offensiv klimapolitikk enn vi gjør i dag. Dersom vi skal få vedtatt nødvendige tiltak, så må vi ha bred folkeleg støtte for tiltakene. Slik støtte skapes best i et samfunn med kort avstand mellom folk flest og de som sitter med makta. Sentralisering og byråkrati som blir en konsekvens av direktivet, vil virke i motsatt retning og skape motstand mot nødvendige klimatiltak. Et høyt konfliktnivå og motreaksjoner vil gjøre det vanskeleg å nå klimamålene.

Direktivet har elementer som kan bidra til en mer offensiv klimapolitikk, men de kan vedtas nasjonalt uten at vi gir i fra oss styringsrett.

Innlegget er forkortet. Red.