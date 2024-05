Hvor mange busser slipper å slite asfalt og forurense luften dersom passasjertrafikken går med togene på jernbanen istedenfor på vei?

At togene på sørlandsbanen har stort potensiale til å være konkurransedyktig i forhold til trafikken på vei vet vi alle da volumet av passasjerer som kan reise med tog er mange ganger større enn på vei. Det er en ting til som taler til passasjertogenes fordel, og det er at de går på ren energi, nemlig elektrisitet som er fornybar.

Det vil nok hevdes at det tar for lang tid å reise med togene. Slik som det er nå, gjør det kanskje det. Derfor spør jeg de lokale politikerne i Kristiansand: Hvorfor er det blitt slik? Har de ikke sett problemet, eller har de i det hele tatt brydd seg om Sørlandsbanens skjebne? Det er jo egentlig banelegemet som er det største problemet, og her kommer det en utfordring og oppfordring til de folkevalgte i Kristiansand. Dere vet at utbedring og rettest mulig linje fra A til B er den korteste og det bidrar også til at togene kan holde mye høyere fart. Det igjen betyr at reisetiden til endestasjonene fint kan konkurrere med ekspressbussene.

Med moderne og mer luksuriøse høyhastighets togsett med gode tilbud og en vakker spisevogn med god service og førsteklasses mat til en overkommelig pris så vil nok mye av persontrafikken komme over på jernbanen igjen. Jeg forstår ikke hvorfor de folkevalgte i Kristiansand ikke tar kontakt med de andre kommunene som de vet har flaskehalser på jernbanen og inviterer de styrende organer i de kommunene til et felles møte og diskuterer problemene og kommer til en felles resolusjon og krav på å bli hørt og legge inn et felles krav til forbedring av banelegemet. Jo flere kommuner det er som er enige, jo større er sjansen for å bli hørt og jo større er mulighetene for forbedringer.

Sørlandsbanens passasjertrafikk er konkurransedyktig. Det er viljen til å stå på og få den konkurransedyktig det står på, og da nytter det ikke å sitte å tvinne tommeltotter. Det må et skippertak til i form av felles fremstøt fra de kommunene som har de dårligste bane- stykkene. Jeg vet at det lar seg gjøre og håper at jeg kan få se hypermoderne høyhastighets passasjertog fyke av sted på Sørlandsbanens strekning.

Lykke til med arbeidet og så håper jeg at persontrafikken på Sørlandsbanen reddes og får nye glansdager.