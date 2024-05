Det gikk ikke lenge før enkelte røster begynte å snakke om at nye bomstasjoner burde settes opp på gamleveien, og da selvfølgelig som et tiltak for at flere heller ville velge å betale for å kjøre på den langt sikrere og raskere nye motorveien.

Ingen tvil om at bompenger vil medføre at mange ville følge denne tankegangen, både tungtransport og privat trafikk. Jeg tror imidlertid at et alternativ med sikkerheten i tanke kunne være å sette ned fartsgrensene betydelig mellom Søgne og Mandal. I dag er det 70 km/t som er aktuell på flere steder, dog avbrutt av både 50- og 60 soner. Uhyrlige statistikker viser hvor de fleste alvorlige ulykkene har skjedd på strekningen. Dersom det der ble innført 60 km/t på noen få strekninger, og på andre steder kun 30-, 40- og 50-soner, så vil tidstapet ved å benytte denne veien bli betydelig større. Flere strekninger kan eventuelt da bli kontrollert ved gjennomsnittsmålinger og/eller med vanlig hastighetsovervåkning med gjeldende gebyrsatser. Noe som etter min mening vil kunne medføre at mange ikke lenger fant det formålstjenlig å benytte gamleveien. Da med sikkerheten i fokus som en «bonus». Jeg nevner det bare som en tanke!