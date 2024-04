700 russ var samlet på Odderøya, med et felles mål - troen på Gud. Så mange russ samlet foran scenen for å høre et vers fra Matteus-evangeliet lest opp, er også en honnør til Fædrelandsvennen som gir kristenrussen spalteplass. Så bra!

I en tid hvor unge mennesker bekymrer seg for fremtiden, er det godt å ha et overordnet mål.