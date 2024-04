Eller sitter du kanskje inne i sofaen din med øreplugger og pledd og spiser ostepop mens du ser på kattevideoer på tik tok. Eller koser du deg på hytta di, inne i en forvarmet hytte hvor au pairen passer ungene dine? Mens pepsi max-kona di er i vinklubben eller kanskje på spa? Ikke vet jeg. Og ikke bryr jeg meg heller. Du er kanskje i kirken og folder dine hender, kanskje? Eller strikker sokker til ungene i Afrika som fryser på beina , kanskje?

I dag gråter jeg for en verden i brann. For Gaza, Palestina, Israel, kvinner og barn som mister hjem og tryggheten sin. Og jeg gråter for alle fedre som kjemper for sine kvinner og barn midt i ruinene. Hva skjer med verden?

Jeg har alltid trodd på en kjærlig Gud. Og her i Norge så dreper mange menn sine egne barn og kvinner. Kjærligheten er størst, er det ikke det som står i Bibelen/Koranen/vers ..

Nå sitter du nok i den slitte skinnstoler din og er varm i haue. Før du sender sinte brev til meg med stor skrift, eller ringer til Fædrelandsvennen fordi at rettighetene dine er blitt krenket.

Så har jeg noen råd: Take it or leave it!

