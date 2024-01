Gatemagasinet MOT vil følge opp lederteksten om sykehusproblemene i nord som vil komme sørover.

Problemene er her, men kanskje ikke synliggjort nok.

I nyeste utgave av Mot tok vi for oss utfordringene helsepolitikken har skapt for menneskene i Norge, som er blant dem som lever kortest av oss. ROP-pasientene.

Helse Bergen sto overfor nedleggelse av faktiske behandlingstilbud for ROP-pasienter i høst, et behandlingstilbud som skulle bedre helse og kår for en gruppe mennesker med markant lavere levealder sammenlignet gjennomsnittbefolkningen.

Det knapt 1 år gamle behandlingstilbudet i Bergen har nå driftskarantene til fordel for prioritering av akuttmottakene. Det finnes ikke penger. Og det vil si at ROP-pasientene som hadde fått et behandlingstilbud, må nå i praksis nøye seg med brannslukking på akuttavdelingen.

De får ikke behandlingen de trenger.

I saken vår i MOT kom det frem at som følge av at tilbud ved tidligere psykiatrisk avdeling under Sørlandet sykehus ble overført til DPS, har faktiske behandlingsplasser blitt fjernet, og må nå gjenoppbygges – behovet må synliggjøres på ny, ifølge enhetslederen i FACT-team SSHF.

Behandlingstilbudet var lavterskel, med åpen dør for folk fra 18-35 år med førstegangspsykoser og mange også med samtidige ruslidelser.

Det er ikke meg bekjent at lokal- eller regionalaviser har skrevet om nedleggelsen da den forekom.

Dersom behandling som kan gjøre folk friskere går dunken, og det gjenstående helsetilbudet er brannslukking, er vi ute og kjøre.

Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene gjør og har gjort en stor jobb for å synliggjøre utfordringene sykehus i hele Norge har stått overfor de seneste årene, og ennå står overfor.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist har engasjert seg i nevnte aksjon, og sa til Gatemagasinet Mot:

«Pasienter skrives ut av sykehusene til et hjemmemiljø som de ikke mestrer, eller til kommunale boliger hvor spesialisthelsetjeneste per i dag ikke er organisert til å følge opp pasienten tilstrekkelig.»

Rapporten Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri fra 2023 viser også bekymringsverdige tall.

Jo færre behandlingsplasser for ROP-pasienter, jo mer nød, kriser og brannslukking på akuttmottakene. Det kan man si for sikkert. Og det gjelder vel så mye på grunn av somatiske lidelser, som akutt psykiatriske lidelser i ROP-gruppa.