Energieffektivisering er det minst inngripende og mest kostnadseffektive klimatiltaket vi har. Det bør derfor lages en nasjonal strategi for energieffektivisering av bygg. For oss er det åpenbart at et slikt prosjekt burde starte i Agder.

Det burde være myndighetenes oppgave å hjelpe innbyggerne i Norges dyreste strømområde med å oppgradere boligene sine til en moderne energistandard. Med en storstilt satsing på energieffektivisering vil innbyggerne i Agder få like gode strømpriser som resten av landet. Allikevel skjer det lite eller ingenting.

Klimatoppmøtet i Dubai har akkurat bestemt at eneste måte å stanse global oppvarming på, er å kombinere en storstilt satsing på fornybar energiproduksjon med energieffektivisering. Den norske regjeringen har signert på denne enigheten, og dermed kan norske boligeiere bli en del av løsningen.

For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må vi tredoble den globale kapasiteten for fornybar energiproduksjon. Vi må doble energieffektiviseringen fra 2% til 4% på årlig basis. Alt må skje innen 2030, skrev Norge under på i COP28.

Det er IEA (det internasjonale energibyrået) som anbefaler at vi skal kombinere fornybar energiproduksjon med energieffektivisering for å nå klimamålene. De sier, og Norge har skrevet under på, at vi skal gjøre energieffektivisering før vi produserer ny energi. Det samme prinsippet gjelder for bygg. Når vi følger dette prinsippet, blir kostnadene ved produksjon av ny energi mye lavere. Det vil gjelde om vi skal dimensjonere vindmøller i Fosen eller installere varmepumpe i Fidje.

Omtrent 40% av all energibruk på det norske fastlandet skjer i bygg. Rundt regnet 90 TWh. Veldig mye av dette er fyring for kråka fordi norske boliger og næringsbygg lekker varme. SINTEF har beregnet at vi kan spare 13 TWH energi i norske bygg med eksisterende teknologi. Det tilsvarer 6% av all energibruk på fastlandet. Med en slik reduksjon ville vi overgått våre internasjonale forpliktelser med god margin. Hvorfor skjer da det motsatte? I følge SINTEF vil energibruken i den norske bygningsmassen øke med 2TWh fra 2020 til 2030.

For de fleste er potensialet stort til å spare energi i egen bolig. Særlig for dem som bor i hus bygget før 1990. Vi kjenner mange hus som har blitt 50% mer energieffektive ved å bytte vinduer, tak, isolasjon, ventilasjon fasader og dører.

Dessverre er etterslepet i norske boliger stort, som betyr at vi sløser enormt med energi og dermed strøm. Det burde være myndighetenes oppgave å hjelpe innbyggerne i Norges dyreste strømområde med å oppgradere boligene sine til en moderne energistandard. Allikevel er det lite eller ingen hjelp å få, men på et eller annet tidspunkt må virkeligheten og internasjonale forpliktelser slå inn også i Norge.