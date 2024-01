Avisen lar rett nok oss på motsatt side slippe til med innlegg – for egen del vil jeg ikke klage det minste grann der – men dessverre er det nok bare en viss prosent som leser disse spaltene. Folk flest leser nok mest selve de redaksjonelle reportasjene, der store og dystre overskrifter om Søgne er i overveldende flertall.

I tillegg har vi en masse skribenter som planter usannheter og halvsannheter i hodet til leserne – med eller uten overlegg. Jeg tenker spesielt på bloggeren som har fått folk til å tro at Dagbladet har kalt Søgne rådhus for «Skrekkens hus». Kanskje folk forestiller seg at dette uttrykket til og med ble brukt i en lederartikkel?

Faktum var at i forbindelse med noen langvarige konflikter på Søgne rådhus for noen år siden, så var der en Dagblad-journalist som i kjent skandale-stil kalte rådhuset for «Fryktens rådhus». Dette kom fra én menig journalist, som i januar 2018 til og med refererte bakover til en Dagblad-reportasje fra november 2017, der dette uttrykket (såvidt jeg har registrert) først ble brukt, og som viser seg å være selv-refererende. Ja! Det var samme journalist som skrev DEN reportasjen. Og så er dette flåsete uttrykket «Fryktens rådhus» etterhvert blitt til det Stephen King-aktige «Skrekkens hus» – gjentatt flere ganger de siste uker og dager. Og så TROR folk på noe slikt – når de leser det mange nok ganger.

Men så kan man spørre seg: På hvor mange arbeidsplasser med et stort antall ansatte oppstår det aldri konflikter – enten det er i privat eller offentlig sektor? Ikke særlig mange steder.

Skal noen kritiseres, så er det selvsagt først og fremst dem som oppførte seg dårlig mot kolleger på rådhuset i den perioden, men også deres overordnede, som i stedet for å være konfliktsky burde vært faste i klypa – og gitt mobberne et ultimatum: Stram dere opp – eller bli oppsagt!

Ennå et viktig lærestykke for Nye Søgne kommune. Ingen flere slike feil!

Innlegget er forkortet. Red.