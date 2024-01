Hvor legene sier de flytter tjenestene om det blir oppsplitting, hvor lokale ledere innen tjenestetilbudene til unge og eldre advarer mot reversering. De som har vært gjennom reversering i Haram og som nå står i fare for å miste livsviktige tilbud for sine nærmeste. Hvor siviløkonomer tar bladet fra munnen og utfordrer det økonomiske narrativet som blir fortalt hos dem som vil reversere sammenslåingen.

Jeg forstår dem godt. Vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi får. Mye har blitt bedre, noe har kanskje blitt mindre bra etter sammenslåingen, men slik vil det være for enhver kommune i enhver tid. Men å putte alt i potten, risikere en betydelig forverring av innbyggernes økonomi, risikere færre interkommunale samarbeid, risikere jobber og næringsliv som følge av å ikke kunne utvikle samfunnet fordi en må bygge nye kommuner, ja det bør bekymre alle og enhver. Ingen vet hva som vil bli, bare at det vil gå utover noe og noen. Det bør i seg selv være grunn nok til å stemme nei.

Jeg har aldri vært spesielt opptatt av kommunegrenser, det viktigste for meg har vært folks muligheter til å leve gode liv der de bor, men jeg kan forstå identitetsfølelsen og de konfliktene som kan oppstå når grensene endres, for endring kan rokke ved trygghet og vi søker alle tryggheten i våre daglige liv. Men som en person uten røtter til et sted, har jeg funnet røtter til mennesker og samfunn, helt på utsiden av kommunegrensene. Jeg har erfart at familie ikke stiller betingelser om å dele gener, og at et hjem ikke bare er der huset mitt står. I sentrum står hvem vi velger å være, og hvem vi velger å være det sammen med. Min identitet strekker seg ikke til å være født i Oslo, vokse opp i Lyngdal eller bo i Kristiansand. Det er summen av dette, summen av alt jeg har opplevd og alle jeg har møtt, som er meg. Slik er det med oss alle. Det er summen av erfaringer, mennesker og miljøer som er oss, som er fellesskapet.

Derfor vil Søgne og Songdalen alltid være, også i Kristiansand. Ingen kommunegrenser kan eller vil endre på det. Sammen skal vi skape noe bra, noe varig, noe som setter alle i stand til å leve gode liv, uansett hvor vi bor, eller hvilket postnummer vi har.

Det sies at kommunene vil klare seg ved en reversering, ingen betviler det. Spørsmålet er hva som står igjen. Hva vil skje med frivilligheten som har fått et stort løft, fagmiljøene som har gått sammen og vokst seg sterke, næringslivet som så mange blant oss jobber i? Det sies at det ble gjort en feil, men lærer vi av en feil ved å gjøre en ny? Det er lærdom i alle feil, men så lærer vi og går videre, beveger oss fremover og sørger for å ikke gjøre nye. Det er også bakgrunnen for at vi, til tross for at vi stemte mot en sammenslåing i Stortinget, har akseptert og vedtatt å jobbe for den kommunen vi har. Og alle i den. For det handler om det store fellesskapet, om vår evne til å ta vare på hverandre og om hvordan vi ruster oss for å møte en fremtid som vil kreve mer av oss enn vi klarer å ta innover oss idag. Vi er sterkest sammen.

Det er nok ingen tvil om hva jeg mener om mulig reversering. Jeg har flagget det tidlig og sent, og gått til uvanlig angrep på mine egne nasjonalt. Det er ikke noe som er hverdagskost, det er langt fra noe som er sunt for en organisasjon, for det koster. Både for mitt parti, men også personlig for meg og mange andre. Men det har vært viktig. Det gjør inntrykk å lese om trusler og hets, og fysiske konfrontasjoner. Det kan ikke være prisen en skal måtte betale for å mene noe, men for mange har det vært voldsomt. Men det handler om å stå for det en tror på, kjempe for de små og store tingene som er så viktige for mange. Å stå i en storm, ri den av og bygge videre på et sterkt fundament. Det er ingen tvil om at dette er en av de viktigste sakene jeg kommer til å ha vært borti, når jeg en gang skal se tilbake på hva jeg selv stod for, som innbygger og som politiker. Da må jeg vite, virkelig vite, at jeg gjorde det jeg mente var viktig og riktig. At jeg ikke tok den enkleste veien. Og slik tror jeg at folk der ute også tenker og er mer bevisste på nå mer enn noen gang. Folkebevegelsen har reist seg, selv om det for mange har kostet litt å gjøre det, de som har gått fra den enkle og behagelige taushet til å åpent uttrykke sin oppriktige bekymring for hva som vil skje hvis kommunen ikke lenger er.

Jeg håper du velger å bruke stemmen din. Jeg håper du stemmer for de som trenger at du bruker din påvirkning til å utvikle fremfor å avvikle. Jeg håper du velger å bli i Kristiansand, at du velger å se fremover i stedet for bakover, at du velger å lytte til de som snakker på vegne av de som trenger å bli lyttet til. De er mange, og de ønsker å bli.

Stem for dem.