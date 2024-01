Uansvarlige politikere i regjeringa fortsetter å mene at fordi de har gått til valg på et arbeidsprogram med uttalte mål, så må de holde seg til dette selv når verden rundt dem faller sammen. Det er i beste fall naivt.

Kristiansand SV forventer at innstillingen fra SV som ble avvist i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget tirsdag 16. januar, og som krevde straffetiltak og sanksjoner mot Israel, blir omgjort i Stortinget. Stortinget skal votere over forslagene 1.februar. De store partiene på Stortinget stemte nei til alle de innsendte forslagene om å straffe Israel for krigshandlingene på Gaza ved sanksjoner.

Kristiansand SV minner om at Israel klart har uttrykt at de ikke kommer til å avslutte sine krigshandlinger i Gaza. De har tvert imot sagt at de vil fortsette, og at de er forberedte på en langvarig krig. Israel har også sagt at de ikke kommer til å forholde seg til, eller innrette seg etter, en eventuell dom mot dem i framtida. De kommer heller ikke til å etterkomme et eventuelt krav fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag om å inngå en våpenhvile. Kristiansand SV mener derfor at Utenriks- og forsvarskomiteen må snu i denne saken. Den eneste måten å få Israel til å endre sin krigføring og sin politikk på, er å avslutte alle samarbeid og økonomiske forpliktelser overfor Israel. Israel er en stat som er avhengig av økonomisk støtte og internasjonal handel. Som eksempel vises det til at Israel nå forsøker å rekruttere arbeidstakere fra India og Bangladesh for å dekke underskuddet de har i arbeidskraft, etter at palestinske arbeidstakere fra Gaza og Vestbredden etter 7.oktober straffes kollektivt og ikke får jobbe i Israel.

Flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen mener det ikke blir riktig å boikotte Israel fordi det ikke vil ha noen effekt, og at dersom man sammenlikner dette med Russland vil man til og med kunne se at de økonomiske sanksjonene mot Russland ikke har virka etter intensjonen. I Utenriks- og forsvarskomiteen mener noen dessuten at det ikke er riktig at Norge tar et selvstendig standpunkt som «det eneste i Europa», da Norges sanksjoner ikke vil ha noen innvirkning på den israelske økonomien. Effekten av sanksjoner er påvist i alle de 27 landene som det er innført sanksjoner mot, inkludert Russland.

Utenriks- og forsvarskomiteen forsøker å fremstille Norge som et lite og ubetydelig land når det gjelder effekten av sanksjoner, et lite land som ikke kan ta egne, selvstendige avgjørelser på den internasjonale scenen. Samtidig forsøker man å fremstå som et land med suverenitet og selvstendighet når det gjelder å holde fredssamtaler i Midtøsten. Komiteen viser da til den viktige jobben Norge gjør eksempelvis i Giverlandsgruppa for Palestina, men samtidig viser komiteen til den mislykkede og totalt ødeleggende Oslo-avtalen som ble inngått i 1993 og 1995, som statsminister Benyamin Netanyahu har aktivt motarbeida og som ytterligere har forverra palestinernes situasjon.

Det er en dobbeltkommunikasjon som avslører at det kan ligge andre årsaker bak Norges standpunkt når det kommer til boikott. Er det vår blinde tro på og avhengighet til USA som gjør at vi ikke tør å ta steget fullt ut og gi vår støtte til den palestinske befolkninga, som står overfor et folkemord og er i ferd med å utslettes fra Palestina? Det går fram av uttalelser fra israelske ledere, som demoniserer palestinerne og omtaler dem som dyr. Sør-Afrika har stevna Israel inn for Den internasjonale domstolen i Haag der de står anklaget for folkemord. Norge må ta avstand fra folkemordet, og kreve våpenhvile og sanksjoner nå.

