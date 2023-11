Jeg registrerer at du sabler ned mitt engasjement for god tilgjengelighet til tidenes kultursatsing i Kristiansand. Jeg undrer meg over at du som skattebetaler og bypatriot, ikke ser fordelene med en bedre tilgjengelighet enn det vi har i dag. Det vil komme alle til gode. Jeg tror også (OBS! synsevarsel!) vi vil se høyere besøkstall med bedre tilgjengelighet.

Mitt budskap har også ryggdekning i forskningsbasert kunnskap. Jeg gjentar det gjerne igjen for deg. 400 meter er grensen for akseptabel gangavstand til busstopp. Det er en tommelfingerregel både nasjonalt og internasjonalt (kilde: Transport Økonomisk Institutt, TØI rapport 1860/2021). Ved jobbrelaterte reiser kan grensen strekkes et par hundre meter lenger, hvis det er hyppige avganger og ruter uten for mange stopp og omveier. Den TØI-rapporten vil gi deg større forståelse for mine meninger. Så Hr. Hansen må gjerne fortsette med å gå til Silokaia, og tro at barn, unge og eldre vil følge han, men sannsynligheten for det er liten.