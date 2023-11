Linjene ble ikke brutt med det samme, men trærne kunne ødelegge kraftlinjene hvis de ble liggende på dem i lengre tid, f.eks. grunnet sterk vind eller tungt snøfall.

Jeg varslet Glitre Nett lørdag den 28. om dette. Jeg fikk høre at trærne ville bli tatt snarest mulig etter at man hadde reparert kraftlinjene som hadde blitt ødelagt av ekstremværet. Onsdag den 1. november stakk en ansatte fra Glitre Nett inn for å se på saken på stedet. Jeg fikk høre at trærne sannsynligvis ville bli fjernet innen fredag den 3. november. Dette skjedde ikke, og etter flere oppringinger og e-poster ble ett av trærne fjernet den 10. november. Det andre treet, 100 meter unna ble ikke tatt.

Det kan neppe være lønnsomt å sende en patrulje til Reddal for å gjøre halve jobben. Vi har siden ringt flere ganger til Glitre Nett. Treet ligger fortsatt over kraftlinjen 2 ½ uker etter at vi meldte fra for første gang. En viss tvil om Glitre Nett evner og vilje til å imøtekomme kundene gjør seg gjeldende. Tvilen om Glitre Netts evner og vilje forsterkes av at Gitre Nett lar en vente på svar i 30-40 minutter mens man hører omkvedet med 20 sekunders mellomrom: «Takk for at du venter. Du står fortsatt i kø.».

De over 22 000 kunder som mistet strømmen har måttet tåle at batteriene til deres telefoner tømmes uten mulighet til å lade batteriene på opptil 3-4 døgn. Noe så enkel og naturlig med å registrere telefonnummeret å ringe tilbake gidder ikke Glitre Nett å bruke. Ellers varslet jeg AE Nett om dette for rundt 8 år siden, da jeg var uten strøm i 3 døgn. Til ingen nytte. Nettselskapene er monopolister. Kundene kan ikke flytte til andre nettselskaper. Derved har nettselskaper ingen frykt på konkurrenter. De tar seg godt betalt av kunden – altfor godt. Og de er lite motivert til å tjene kundene best.