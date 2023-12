Genistrekens ca 800.000 tonn CO2e (uten vedlikehold) er for eksempel nesten 2 prosent av hele Norges årlige utslipp for tida.

Jeg er heller ikke ute etter å forskjellsbehandle vei og jernbane, men å likebehandle dem. Det vi må gjøre, er å regne ordentlig på alle alternativer.

Et prinsipp i beregningene er at når valg for framtida skal gjøres, er det framtidas utslipp som teller. Utslipp (og investeringer) som er gjort, kan ikke bli ugjort. Det eneste spillerommet vi har, er på utslippene som kommer.

For de lange transportene på Sørlandet kan det lages fire grove alternativer: med og uten Genistreken, og med lite eller mye nytt på E18/E39. Det fører for langt å dra dem i detalj her, men for E18 er forskjellen mellom «lite» og «mye» ikke veldig stor. To strekninger skiller seg ut som dårlige og uten vedtak, en kort gjennom Grimstad, og en noe lengre mellom Tvedestrand og Akland. «Lite» er å oppgradere dem, «mye» er å bygge firefelt her og en del til.

Jeg har ikke plass til alle summene (eller tid til å finne dem) i et leserinnlegg som dette (men det er en spennende oppgave). Men tall for hva Genistreken ville bety, kan jeg gjengi. For de finnes i en utredning fra Jernbaneverket i 2016: KVU Grenlandsbanen. Den sier at flyreiser påvirkes svært lite, mens buss og tog påvirkes mye, naturligvis. Dette er tallene for passasjerer per døgn forbi Kragerø i 2035 for tre av alternativene:

Null-alternativet: buss 4000, tog 2100

E18 motorvei: buss 4600, tog 1800

Genistreken fylkesplanalternativ: buss 1800, tog 5400

Tog øker med ca 3300 passasjerer per døgn med Genistreken. Hvor mye er det å spare i driftsutslipp i 2035 på å flytte disse passasjerene fra buss og bil til tog? Det må regnes full elektrifisering også på vei, da er togdrift kanskje 10 gram bedre per passasjerkilometer (livssyklus-beregnet for kjøretøy og bruk av dem). 3300 passasjerer x 365 dager x 250 km (antatt snitt-reiselengde) x 0,01 kg/pkm = ca 3000 tonn spart per år.

Dette er et svært forenklet regnestykke, det tar for eksempel ikke hensyn til at tilbringertjenester er mer krevende med tog enn med buss. Men det viser i alle fall at utslipp i driftsfasen (elektrifisert) er små i forhold til anleggsfasen. Det er nesten slik at en kan forenkle bort hele driftsfasen, og se på det som en balansering av hvordan en med minst investering kan få et godt system.

Altså: 40 milliarder til Genistreken er bra bare hvis det gjør at det investeres minst like mye mindre i vei. Hvis det koster mindre å få systemet godt nok med mer vei, uten Genistreken, er det bedre. Jeg har ikke låst meg på svaret, men setter meg gjerne ned sammen med Holmelid for å undersøke.

For øvrig: At Ytre Ringvei fører til 329.000 tonn CO2e fra økt trafikk over 40 år, må være en regnefeil i utredningen. Det er ca 8000 tonn i året. Regnet ut fra utslipp i Norge (som er hva sånne utredninger pleier gjøre) for elbiler, er det ca 2 milliarder kilometer i året. Det tilsvarer at alle Agders biler hver vil kjøre 11.000 km ekstra i året på grunn av tunnelen.