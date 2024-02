Den 6. februar 2024 uttalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram følgende: «Vi har altså sett en forverring av den sikkerhetspolitiske situasjonen over tid, men Russlands fullskala invasjonsforsøk mot Ukraina er like fullt et tidsskille. Det er et før og etter 24. februar 2022. En ny epoke i internasjonal politikk. Vår nabo i øst har vist vilje og evne til å bruke militærmakt mot en annen fredelig og demokratisk nabo. Denne nye situasjonen vil være med oss i lang tid fremover, og vil dermed måtte prege de veivalg vi tar. I en tid med økt uforutsigbarhet og økt risiko for konflikt må vi evne å tilpasse oss.

Dette er ikke en pause, en parentes i historien, men et tydelig brudd. Og vi må behandle den situasjonen vi nå står i som akkurat det. Vi må skjønne at dette ikke går over med en slutt på krigen i Ukraina, hvor mye vi enn ønsker det. Så langt vi kan se framover, står vi i en rivalisering om verdier og verdenssyn, mellom demokratier og autoritære regimer.»

Januar 2024: Lederen av Militærkomitéen i NATO, Admiral Rob Bauer, oppfordret befolkningen i NATO-landene om å være forberedt på krig. Den svenske forsvarssjefen, General Michael Bydén og vår egen forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, oppfordret henholdsvis Sveriges og Norges befolkning om det samme. Den finske befolkningen trenger ingen oppfordring.

Den 22. juni 2022 ga General Sir Patrick Sanders, sjef for generalstaben og sjef for den britiske hæren sitt personell på alle nivåer, inkludert sivilt ansatte, følgende påminnelse: «Russlands invasjon av Ukraina understreker vårt hovedformål: Å beskytte Storbritannia og være klare til å kjempe og vinne kriger på land.». Den 26. januar 2024 ba han den britiske regjering om å forberede seg på å «mobilisere nasjonen» for krig.

Allerede i januar 2016 skrev Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, blant annet følgende i en kronikk i Aftenposten: «Norge har gjennom de siste tiår bygget ned forsvaret til et kritisk nivå. I takt med at vi har blitt rikere, har vi paradoksalt nok redusert vår evne til å forsvare oss. I en stadig mer urolig verden er det på tide å ruste kraftig opp.»

I Samfunnsøkonomen/Utgave 5-2022 skrev hun: «Det er krig i Europa. Et av våre naboland konfronterer hele den vestlige verden, og har støtte fra et stadig mer autoritært Kina.»

Forsvarskommisjonens innstilling:

Forsvarskommisjonen leverte sin innstilling med konkrete anbefalinger den 3. mai 2023. Den har fått bred støtte.

Norske velgere må forlange av vår regjering og våre folkevalgte at Forsvarskommisjonens anbefalinger legges til grunn for den kommende Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og at en realisering omgående iverksettes.

Jobben er gjort! Finansieringen må skje på toppen av statsbudsjettet og med det ikke komme i konflikt med andre viktige samfunnsfunksjoner. Regjeringen, ved finansministeren, må ta full styring og sikre at Finansdepartementet sammen med Forsvarsdepartementet legger frem en forpliktende finansieringsplan som ikke forsinker økte inntak på Forsvarets skoler eller forsinker de anbefalte materiellanskaffelsene.

Den forpliktende planen må heller ikke ha som konsekvens at ordinære bevilgninger til skole, helse, eldreomsorg osv. blir skadelidende eller blir benyttet som argument nå – eller i årene fremover for å redusere de regulære bevilgningene til forsvaret over statsbudsjettet.

Regjeringen, ved forsvarsministeren, må ta full styring og be forsvarsdepartementet gi støtte til raskest mulig realisering av anbefalingene. Det er ikke orden i rekkene i dagens forsvar. Store personellmangler, manglende midler til øving og trening, samt lave beholdninger av reservedeler og annen logistikk gjør at avdelingene i Forsvaret ikke er «klar til strid». Videre er beholdningene av stridsviktig ammunisjon skremmende lav. Det må fattes beslutninger nå – forsvarsindustrien må få prioriterte oppdrag om å produsere materiell både til det norske Forsvaret og til allierte som har tilsvarende behov. Mål 1 må være - kampenhetene i vår nåværende forsvarsstruktur må straks settes i stand til effektiv innsats som et krigsforebyggende tiltak. Mål 2 må være å bygge opp nye avdelinger i alle forsvarsgrener som kan sikre nasjonal beredskap, kampkraft og handlefrihet i overskuelig fremtid.

Vi gjør generalsekretær Knut Helge Hamres (Norges Forsvarsforening) ord i NORGES FORSVAR til våre:

«Dersom ikke Totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen, Nasjonal sikkerhetsmyndigheters råd, Forsvarets forskningsinstitutts analyse og Forsvarssjefens anbefaling er tilstrekkelig, hvilke råd er man da ute etter? Dagens politikere vil i en fremtid aldri kunne påberope seg at de ikke var informert.»