I 2023 var støtten på 11 milliarder. Et samlet Storting står bak dette. Det er da oppsiktsvekkende at Ukraina har sendt spesialsoldater som kjemper i den blodige borgerkrigen i Sudan. Det er NTB som melder dette 5. mars.

Sudan har vært herja av borgerkrig siden april i fjor, og den har drevet 10 millioner på flukt. Bare fem prosent av innbyggerne har nå råd til ett måltid mat om dagen, ifølge FNs matvareprogram (WFP). I det ruinerte landet står to brutale hærer opp mot hverandre.

På den ene sida står krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kjent som Hemetti og RSF-militsen hans. De får støtte av Russland, men ikke med regulære styrker. På den andre sida står en annen krigsherre: hærsjefen og juntalederen i landet Abdel Fattah al-Burhan. Det er denne hæren Ukraina støtter og som er i regulære kamper mot leiesoldater fra Wagner – gruppa som stort sett er sikkerhetsvakter ved gullgruver og gulltransporter i de områdene som RSF-militsen kontrollerer.

Kilden til NTB er den ukrainske avisen Kyiv Post som 5. februar publiserte en video som viser ukrainske spesialsoldater som avhører krigsfanger fra den russiske Wagner-gruppa i Sudan.

Kildene til avisa bekrefter at spesialsoldatene tilhører Timur-enheten, som er underlagt Ukrainas militære etterretningstjeneste (HUR). Emblemet på armen til den ene soldaten viser ei ugle, som er HURs emblem. Dei ukrainske spesialsoldatene har ifølge Kyiv Post vært i Sudan siden sist sommer. Der skal de mellom annet ha utført droneangrep mot Wagner-soldater.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde et møte med juntalederen Burhan på Shannon-flyplassen i Irland i 23. september i fjor der de diskuterte «felles sikkerhetsutfordringer». Dette skjedde altså flere måneder etter at borgerkrigen hadde brutt ut.

NTB skriver videre: «Seniorforskar Morten Bøås ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) har vanskeleg for å forstå kvifor ukrainske spesialstyrkar støttar Burhans hær i Sudan.

– Det blir framstilt som om dei støttar eit legitimt regime, noko som i beste fall er ei ganske sterk omskriving av sanninga. Dette er ein krig der begge partar har mykje blod på hendene, seier han til NTB.

– Dette er ikkje akkurat noko PR-kupp for Ukraina, seier han. Bøås er kjend med at det er Wagner-soldatar i Sudan, men desse driv ifølgje han først og fremst med vakthald og sikring av gruver og gulltransportar. – Dei har ikkje vore ein viktig aktør i kamphandlingane der, seier han.

Sjefsforskar Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) er sjølv ein flittig les av Kyiv Post og meiner at det stort sett er ei truverdig avis. Opplysningane om nærværet til dei ukrainske spesialsoldatane i Sudan stiller han seg til liks med Bøås undrande til. – Dette er spesielt, seier han til NTB.

– Det blir på ein måte å flytte kampen mot Russland ut av Ukraina, men det er risikabelt å byrje å blande seg inn i konfliktar som Sudan, seier Bukkvoll.»

Ukraina mener at gullet fra Sudan er en viktig bidragsyter til Russlands krigsøkonomi. Lederen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, general Kyrylo Budanov, sa i mai i fjor at Ukraina ville «ødelegge russiske krigsforbrytere over hele verda, samme hvor de er.»

CIA har også lært opp ukrainske spioner som i dag opererer i ei rekke land der Russland har et nærvær, ifølge New York Times. CIA har samarbeidet med ukrainsk etterretning siden 2015.

Med andre ord: Ukraina er altså involvert med regulære styrker i en blodig borgerkrig i Sudan. Går nå Ukrainas forsvarslinjer i Sudan? Hvor får de våpnene fra?

Samtidig kan de ha soldater og spioner overalt i verden for å bekjempe det de oppfatter som russiske interesser. Krigen er blitt global, og Norge er med sin betingelsesløse militære støtte til Ukraina dratt inn i en verdensomspennende krig.