Preben Aavitsland sa det!

I et gjennomarbeidet innlegg 6.juli, viser Aavitsland til utviklingen for Kongsgård fra politikerne i 30-årene ville legge flyplassen til Bjørndalssletta, og frem til siste tiårene der de samme partier jobber like intenst for å ødelegge bomiljøet for den største bydelen i Kristiansand, og som også ligger i gangavstand til Kvadraturen.