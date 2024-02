Dette handler om økonomi og politisk vilje og forståelse. Mange politikere i dag er i 40-50-årsalderen i storting og regjering. Det ser ikke ut som disse menneskene har nok forståelse for at gamle folk får behov for en god alderdom. De snakker faktisk om at det kan bli vanskelig for Statens pensjonsfond utland vil være istand til å finansiere fremtidige pensjonsforpliktelser. Oljefondet er i dag verdsatt til 16.500 milliarder kr. Disse verdiene skal visstnok gå til fremtidige generasjoner.

Om 10, 15, 50 år i tid? Men hva med dagens generasjon som til og med må stå i matkø? I dag har vi en regjering som skal være såkalt sosialistisk. Forskjellene i økonomien til folket i Norge har aldri vært større. Men med en handlingslammet regjering kan man vel ikke vente noe annet.