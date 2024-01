Når alt som kan vris og vendes på gjøres for å få en negativ vinkling i stort sett alt som har med tilhørlighet mot Kristiansand kommune, så er det ikke lett å få frem mye av det positive som er med storkommunen.

Vi som bor her sør trenger en motor som Kristiansand. Bare se hvor stor innflytelse byer som Stavanger, Bergen og Trondhjem mf. har. Her i sør taper vi stort sett alltid pga kjøttvekta. Veid og funnet for lett. Sist sett i havvindsaken. Her fikk Stavanger stort sett alt, og vi satt skuffet tilbake.

Deler vi opp byen i mindre deler, ja så blir kjøttvekta enda mindre og innflytelsen likeså.

Vi må heller fremsnakke alt det gode med å være en storkommune, fremsnakke Kristiansand.

Vi er en av de beste bykommunene på kommunebarometeret. Vi har gode fagmiljøer som vi alle nyter godt av. En større kommune gir flere og bedre muligheter for de unge. La oss fortsette og forbedre på alt det gode arbeidet som er gjort i forbindelse med kommunesammenslåingen, i stedet for å rive ned det som er blitt så bra nå, og heller sette inn kreftene på å forbedre det som ikke er så bra. Ingen kommuner er helt perfekte, la oss heller jobbe for å bli bedre fremfor å rive ned. Og fremsnakke fremfor å baksnakke. Det vil vi alle tjene på, ikke minst våre barn som er fremtiden vår.