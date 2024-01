Opplysningene om Oljefondet kommer fram i den ferske rapporten «Don’t buy into the occupation». Det er 25 organisasjoner som står bak rapporten, blant annet LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp.

Oljefondet har investert 13,6 milliarder dollar i nær 50 selskaper som profiterer på okkupasjonen. En stor del av disse investeringene, rundt fem milliarder dollar, er i fem israelske banker som står for direkte finansiering av de ulovlige bosettingene. Til sammen viser rapporten at 776 europeiske finansinstitusjoner står for milliarder i lån og investeringer i selskap som knyttes til folkerettsbrudd i Palestina.

Storebrand er også på lista – på 30. plass. DNB er den eneste norske banken som er med på lista over långivere til selskaper med tilknytning til bosetningene. Det er verd å merke seg at AKO Capital er også på lista med 569 millioner dollar i investeringer. Dette britiske hedgefondet ble i 2005 etablert av nåværende oljefondsjef Nicolai Tangen.

I tillegg har Oljefondet investeringer på 45,6 milliarder kroner i internasjonal våpenindustri, ifølge Palestinakomiteen. Fondet har også aksjeposter verdt 7,8 milliarder kroner i våpenindustri som samarbeider med israelske våpenprodusenter, hevder organisasjonen.

Det er uholdbart at Oljefondet tjener penger på den pågående okkupasjonen og folkemordet som Israel utfører i Palestina. I forbindelse med Russlands brutale angrep på Ukraina i februar 2022, instruerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum Oljefondet om å fryse ned alle investeringer i Russland med tanke på nedsalg. Det burde være en selvfølge at det samme skjer nå overfor Israel.