“NHO er først og fremst opptatt av å sikre norske bedrifter tilgang til tilstrekkelig kraft til priser som gir norske bedrifter et fortrinn.” Men vil vindkraft, enten det er på land eller sjø, kunne bidra vesentlig til “lave energikostnader som en konkurransefordel i vår region”?

Stabil kraftforsyning med sol- og vindkraft forutsetter en eller annen form for energilagring for å forsyne samfunnet med kraft når sola ikke skinner og vinden ikke blåser. Energilagring burde være en sentral del av diskusjonen om vår fremtidige kraftforsyning. Hvor stor må lagringskapasiteten være? Hvordan kan den bygges? Hvor mye vil den koste og hvordan skal det betales for den? Spesielt sol- og vindkraftbransjen burde komme med gode forslag til hvordan energilagringen kan løses, siden det er helt uløselig knyttet til deres løsning for å dekke samfunnets kraftbehov.

Stort sett avspises disse spørsmålene med svar som ”Energilagring øker nå raskt og kostnadene faller raskt. Det er sannsynlig at sol, vind og energilagring blir kombinasjonen som vinner fremtiden.” Men de svarer ikke på de nødvendige spørsmålene om antatt størrelse for energilagringen, tekniske løsninger og anslåtte kostnader for at dette skal fungere.

Skal vi bygge ut 30 GW havvind i tiden som kommer, så ville noen hevde at vi trenger en økt effektkapasitet på 15 GW fra energilager for bruk når havvinden produserer lite. Det planlegges nå økt effektkapasitet ved flere vannkraftanlegg, og gode estimater for økt effektkapasitet og kostnader ved vannkraftanleggene ville jeg anta er tilgjengelig. Resten må vi antagelig lagre på batterier og som hydrogen.

Tenker vi oss et behov for 10 GW fra energilager med batterier og hydrogen, og at lageret må kunne levere dette en uke, så dreier dette seg om ca 1700 GWh på lager. Skal vi lagre 1700 GWh med batterier som veier 4 tonn pr MWh, så dreier dette seg om ca 6,7 mill. tonn batterier eller et volum på ca 5 mill. kubikkmeter, - eller 39 ganger planlagt årsproduksjon ved gigafabrikken til Morrow. Skal vi lagre 1700 GWh med hydrogen, og tar hensyn til virkningsgrad, så vil dette kanskje dreie seg om 133 000 tonn hydrogen eller 5 mill kubikkmeter ved 350 bars trykk på lager. Til sammenligning, enten det er batterier eller hydrogen, så er volumet tilsvarende 2 Kheopspyramider for en ukes energilager.

Gigafabrikken til Morrow vil bruke 39 år på å produsere batteriene som trengs. Da er det ikke tatt hensyn til at levetiden til batteriene kanskje er rundt 10 år. Hva dersom energilageret bør holde for to eller tre uker, og hele Europa skal basere seg på slike løsninger?

Energilagrene må også fylles på igjen. Da må det være kapasitet i kraftforsyningen til å betjene både det løpende kraftforbruket og til å levere kraften som skal på lager. Hvor stor kapasitet og hvor lang tid vil være til rådighet for en slik lagerfylling? Kanskje må 10 GW kraftproduksjon være tilgjengelig bare for å fylle på lager i tillegg til den kraftproduksjonen som skal betjene det løpende forbruket?

Det kan godt tenkes at disse tallene er helt feil, men energilager er helt nødvendig for at sol- og vindkraft skal kunne fungere som kraftforsyning. Bransjen bør selv komme med sine forslag til løsninger, dimensjonering og hvordan kostnadene skal dekkes. Inntil de kommer med bedre tall, vil jeg hevde at sol- og vindkraft er en fullstendig avsporing av “å sikre norske bedrifter tilgang til tilstrekkelig kraft til priser som gir norske bedrifter et fortrinn.”