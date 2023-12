Og jeg gjentar det hermed med fornyet styrke: Den voksende fattigdommen skyldes massive brudd på bestemmelser først og fremst i sosialtjenestelov, barnevernslov og forvaltningsloven. Vi snakker om lovbrudd, ikke bare unnfallenhet!

Nå foreligger nydaterte rapporter fra FAFO, SIFO, Røde Kors, samt delrapporter fra statsforvaltere som understreker dette. For å ta det siste først: Delrapporter fra statsforvalternes undersøkelse av NAV`s virksomhet viser for tre sørlandskommuner «Påvist lovbrudd» når det gjelder «Tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad» samt påvist lovbrudd når det gjelder «Forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad.»

Dette gjelder kommunene Kvinesdal, Lindesnes og Vennesla. På landsplan har kun fem Nav-kontorer, av i alt 37 undersøkte, kommet gjennom tilsynet uten noen merknader om lovbrudd. Dypt tragisk, spør du meg!

Ovennevnte lovverk er krystallklare bl.a. med tanke på å «fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,» som det heter i sosialtjenesteloven. Allikevel brytes loven over en lav sko. Arbeids- og inkluderingsminister Brenna har tydeligvis ikke skjønt problemet, heller ikke NAV-ledere og kommunene som er ansvarlige for forvaltning av denne del av tjenesten. Blant lovbryterne hører også de «veloppdragne» saksbehandlere som rutinemessig synes å jakte på lavest mulig ytelser, i stedet for gode løsninger. Men største skylda har allikevel regjeringspartiene AP og SP, som jeg unner en fortsatt god tur nedover meningsmålingene.