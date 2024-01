De vet at Israels mål er å knuse Hamas og befri gislene. Myrderier er ikke målet til Israel, men på grunn av Hamas sin strategi med å «gjemme seg» blant Gazas innbyggere blir det dessverre store sivile tap. Dette har Hamas beregnet ville skje. Hadde Israel hatt som mål å drive myrderier, ville de neppe ha lagt så mye energi i å varsle Gazas innbyggere om kommende rakettangrep, fra bakke og luft, ved bruk av sosiale medier, flygeblad og annen kommunikasjon.

Situasjonen i Midtøsten er tragisk. Israel kjemper for sin eksistens. Hansen skriver at «drømmen om Palestina døde sakte men sikkert frem mot 7. oktober». Så skjedde 7. oktobermassakren som en hel verden fordømte.

Men Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene (PA) fordømmer ikke 7. oktober massakren. Før fredagsbønnen 20. oktober sendte PAs departement for religiøse saker ut retningslinjer om hva talen i moskeene skulle inneholde. Her var denne hadithen inkludert: «Timen (Dommens dag eller oppstandelsen)vil ikke komme før muslimene tar opp kampen mot jødene og dreper dem; når jødene gjemmer seg bak steiner og trær som vil rope: O muslim! En jøde gjemmer seg bak meg, kom og drep ham».

Så Odd Hansen, det bør vel ikke være tvil om at palestinaaraberne har som mål å drepe eller fordrive jødene fra Israel, noe de har greid i mange andre arabiske land. I 1948 var det 843000 jøder bosatt i disse arabiske land: Algerie, Egypt, Irak, Libya, Marokko, Syria, Tunisia og Jemen. I 2023 er kun 3000 tilbake som ikke er etnisk renset ut av disse landene. De 3000 som er igjen befinner seg i Marokko og Tunisia + 3 stk. i Egypt, 3 stk. i Irak og 1 i Jemen..

Men heldigvis kunne Israel ta imot de fleste jødiske flyktninger som ble presset og jaget ut av den arabiske verden. Et flertall av jødene har bakgrunn fra arabiske og muslimske områder i Midtøsten og Nord-Afrika.

Vil drømmen om Palestina gjenoppstå? Det forblir nok en drøm all den tid Hamas-toppen Ghazi Hamad sier: «Vi vil gjenta massakrer som 7. oktober til Israel er utslettet». Lite håp altså. Hva er Odd Hansens forslag til fred? Hvis Norge vil, kan vi gi et bidrag til en reell fredsprosess på en enkel måte: Krev at palestinerne godtar at Israel er kommet for å forbli som en jødisk stat, og at de legger død alle drømmer om et Palestina «fra elva til havet», altså utslette Israel. Er det også drømmen til Odd Hansen å utslette Israel?