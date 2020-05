«Det vi gjør, det gjør vi for flagget»

«Vi minnes den sommerdagen for tre år siden da vi stod sammen på en øi utenfor Sørlandet og Alf foldet ut et lite trefarget flagg og holdt det opp mot vinden. «Det vi gjør, det gjør vi for flagget»

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn