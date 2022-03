CB fylte 160 år i juni 2019. På bildet under står 38 av de 47 ansatte som da var med på å produsere øl og julebrus for 300 millioner hvert år.

Foto: FOTO: CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Jacob Mørch var tredje generasjon Mørch som eide den opprinnelige Grim gård. Han overtok gården og eiendommene etter at faren døde i 1847. Fra da av var det Jacob som skulle forvalte store verdier og eiendommer. Full av initiativ som han var, gikk det ikke lang tid før han var i gang.

Mørch ville gjøre Grim gård til et sentrum for den nye industrien som var i ferd med å vokse fram takket være utnyttelsen av vannkraft.

Foto: FOTO VIA VEST-AGDER MUSEET

De nye industriforsøkene kom på løpende bånd. Først reiste han i 1851 en sirkelsag som ble drevet med vannkraft fra Grimsbekken. Så fulgte et bomullsveveri- og spinneri, og i 1856 begynte han å anlegge et bryggeri.

Det var ikke mangel på initiativ og gode forsetter som stoppet Jacob Mørchs industrielle nyvinninger. Men det gikk litt for fort i svingene, og økonomien strakk ikke alltid til. Etter kort tid var han derfor på jakt etter noen som kunne kjøpe hans uferdige bryggeri.

Blyanttegning av Christianssands Ølbryggeri datert den 27. juni 1869. Husene til høyre kan være bygningene ved byens kirkegård. Vår Frelsers Kirke som brant i 1880, ses tydelig i bakgrunnen. Foto: FOTO VIA VEST-AGDER MUSEET

Christiansen-dynastiet overtok

Tilfeldighetene ville at konsul Jørgen Christiansen i Larvik fattet interesse for Mørchs bryggeri på Grim, noe som senere skulle vise seg å være det beste som kunne skje både for bryggeriet og byen. I 1859 kjøpte han bryggeriet for 22.000 spesidaler og sørget for at produksjonen kom i gang allerede samme året.

Hvem var så Jørgen Christiansen? Han ble født i 1797 i Flensburg som den gang var dansk. Han seilte noen år som skipper, og på en av turene var han innom Larvik. Der giftet han seg og slo seg ned. Det tok ikke lang tid før han viste seg som en dyktig forretningsmann.

I 1830-årene drev Jørgen Christiansen Larviks mest betydelige handelsforretning med forbindelser til de fleste byene langs kysten. Foto: VEST-AGDER MUSEET

Da han kjøpte bryggeriet, ansatte han den tyske bryggerimesteren Kristian Ludwig Wegener. Dessverre døde bryggerimesteren allerede i 1862, og da bestemte Jørgen Christiansen seg for å flytte til byen og overta ledelsen av bryggeriet.

Det viste seg fort at Jørgen Christiansen ikke bare nøyde seg med driften av bryggeriet. Han hadde både initiativ og økonomi til å gå inn i andre virksomheter. Sammen med børskommisær Hj. Preuss startet han Christianssands Dampbageri. Kort tid etter overtok han bakeriet som eneeier. Han ble også ledende sjef for Kristiansands Mek. Verksted som i 1865 flyttet til Vesterhavnen. Videre sikret han seg Grims Møller og vannrettighetene som fulgte med. Og endelig fikk han i gang en dampsag som senere gikk over til Otterdals Interessentskab som etablerte seg i Østerhavnen.

Når en vet at Jørgen Christiansen var 64 år da han flyttet til Kristiansand i 1862, er det utrolig hvor mye positivt han rakk å gjøre for byen før han døde i 1881.

Christian Christiansen junior som eide bryggeriet fra 1881 til 1886. Foto: VEST-AGDER MUSEET

Christian Christiansen junior

Det var sønnen Christian Christiansen junior som overtok familiebedriften. Han ble boende i Larvik der han utviklet handelshuset til å bli et av de største forretningsforetakene i landet. I Larvik var han blitt ordfører, og alt lå til rette for at veksten ville fortsette.

Men den 22. desember i 1886 kom det «som lyn fra klar himmel at huset Christiansen & Co i Larvik og Kristiansand hadde innstilt sine betalinger». Handelshuset falt sammen som et korthus. I løpet av kort tid var alle aktiva borte.

Christian Christiansen junior kom seg aldri etter dette sjokket. Han flyttet til Kristiansand og bosatte seg på Brønnstykket hvor han døde i 1894.

Mineralvannproduksjon år 1900. På bildet står brusmester Isaksen. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Carl Christiansen

Til tross for all ulykke som rammet familien Christiansen i 1886, kom det noe godt ut av det hele. Tredje generasjon Christiansen, sønnen Carl, greide sammen med bryggerimester Johan Rhode å kjøpe ut bryggeriet i Kristiansand.

Tre år senere stod Carl Christiansen som eneeier av bryggeriet. Fra nå av skjedde det store forandringer. Bryggeriet ble både modernisert og utvidet, og Carl Christiansen greide å skape en positiv atmosfære på bryggeriet.

Carl Christiansen overtok konkursboet i 1886 og ledet bedriften frem til sin død i 1927. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Men det var ikke bare bryggeriet som fikk trekke veksler på hans gode egenskaper. Samfunnsinteressert som han var, engasjerte han seg i lokalpolitikken. Han kom inn i formannskapet, ble varaordfører og endte opp som byens ordfører i 1923.

Carl Christiansen engasjerte seg også i det lokale næringslivet. Han var formann i Handelstandsforeningen, engasjerte seg i arbeidet med å få Sørlandsbanen til byen, var formann i direksjonen for Telefonselskapet og var med på å etablere Kristiansands & Oplands Privatbank, for å nevne noen av hans interesseområder.

Dette bildet som er fra 1912, er muligens tatt fra Bellevue. Foran bryggeriet går Setesdalsbanen i rett linje, og foran banen ligger barnehjemmet Ebenezer. De to takene til høyre må være bygninger langs Møllevannsveien. I bakgrunnen til høyre ligger kapellet og vaktmesterboligen (Ledet) til kirkegården. Til venstre litt av Brønnstykket og nye villaer langs Jørgen Moes gate. Foto: FOTO VIA VEST-AGDER MUSEET

Men hans store hobby var hagebruk. Det var han som anla den flotte parken som i mange år omkranset bryggerianlegget på nordvest-siden. Parken inneholdt en god del sjeldne trær og vekster.

Det var blant annet et stort bøketre med noen enorme greiner, flere sypresser og edelgraner. Når parken stod i full skrud, stoppet forbipasserende opp bare for å nyte synet av anlegget.

Bryggeriets hage mot Setesdalsveien i 1960. Foto: FOTO VIA JAN-HENRIK CHRISTIANSEN

Carl Christiansen sørget også for at Setesdalsveien ble brolagt fra Grøntofts hjørne i Tordenskjolds gate til bryggeriet. Avtalen han inngikk med kommunen, var at hvis kommunen sørget for at steinen ble lagt på plass, skulle bryggeriet kjøpe steinene. Resultatet ble at dette stykket av Setesdalsveien ble brolagt med stein i et nydelig viftemønster.

Carl Christiansen døde i 1927 etter å ha satt gode spor etter seg både i den bedriften han var satt til å lede og den byen han var så glad i.

Mange husker sikkert ølflaskene som var i bruk fra 1880 til 1950. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Otto Christiansen

Otto Christiansen var for lengst utpekt til å lede bryggeriet videre. Etter farens død i 1927 ble bryggeriet omgjort til et familieaksjeselskap under navnet Christianssands Bryggeri A/S.

Otto Christiansen fikk sin grunnleggende utdannelse ved Weihenstephan Lehranstalt fur Brauerei i München. Deretter fikk han fire års videreutdannelse ved tyske bryggerier i USA.

Men da Otto tok over bryggeriet, fikk han snart merke de økonomiske nedgangstidene som bredte seg i landet. Folk måtte bruke pengene til det aller nødvendigste, derfor gikk omsetningen på bryggeriet kraftig ned.

Otto Christiansen overtok etter farens død i 1927 og ledet bedriften fram til 1959. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

For å bøte noe på dette, startet han sammen med sine brødre A/S Otto Margarinfabrikk i bryggeriets lokaler i 1934. Denne margarinfabrikken ble nedlagt rett etter krigen.

Han ledet bryggeriet gjennom de vanskelige krigsårene med sukkererstatninger som smakte alt annet enn sukker. I tillegg hadde okkupasjonsmakten fullstendig kontroll med ølproduksjonen. Etter fem lange krigsår normaliserte livet seg igjen, og han fortsatte som administrerende direktør fram til sin 70-årsdag i 1959.

Otto Christiansen hadde mange tillitsverv og hobbyer. Det han kanskje ble mest kjent for, var hans interesse for Baneheia og Ravnedalen. Han var også Christianssands Byselskabs formann i en årrekke.

Soldater på utmarsj får forfriskninger på bryggeriet. Bildet er fra 1920. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Kildevannet oppdages

Det var i Otto Christiansens regjeringstid at kildevannet ble oppdaget. I 1932 var bryggeriet på jakt etter et kildevann som kunne brukes i driften. Et rør ble drevet ned i dammen under hageanlegget. 32 meter ned i grunnen måtte det bores, og opp kom grus, forsteinede blåskjell, reker og andre skjelltyper. Etter at dette ble spylt bort, strømmet det krystallklart kildevann opp av røret.

Kildevannet som fremdeles brukes, kunne gå direkte inn i produksjonen. Vannet er krystallklart og behøver ikke behandles. Det er selvfølgelig en stor fordel for CB å kunne vise til at det er det eneste bryggeriet i landet som har en egen kilde.

Skisse over kildevannet som forsyner bryggeriet med krystallklart vann. Foto: Skisse

Carl Christiansen

Det var ikke avklart på forhånd hvem i familien som skulle etterfølge Otto Christiansen i familiekonsernet. En av kandidatene var sønnen Carl Christiansen, men han hadde allerede sagt ja til jobben som kontorsjef ved Kristiansand Jernstøperi.

I 1954 innså imidlertid Otto Christiansen at tiden var inne til fornying på bryggeriet. Blant annet trengte de et nytt mineralvannstapperi. Derfor kontaktet han Carl Christiansen for å få hans hjelp. «På en betingelse,» sa Carl, «at vi alle går inn for å skaffe oss tappelisens for Coca Cola!»

A/S Otto Margarinfabrikk ble drevet fra 1934 til 1947. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Og slik ble det. Fremsynt som han var, begynte Carl som kontorsjef ved bryggeriet i 1954. Fra 1959 til han gikk av for aldersgrensen i 1982, var Carl Christiansen direktør ved Christianssands Bryggeri A/S. Ola Hegg som i mange år hadde vært kontor- og soussjef, tok da over.

Carl Christiansen var en mangfoldig mann med mange interesser. Han var spesielt interessert i krigshistorie og har forfattet flere bøker. I bøkene har han blant annet skildret marinens tilstedeværelse på Sørlandet og bryggeriets krigshistorie. Etter at han pensjonerte seg, skrev han i 1984 boken Aktieselskapet Christianssands Bryggeri 125 år, 1859 til 1984.

I den sistnevnte boken skriver han svært lite om hva som skjedde på bryggeriet i hans regjeringstid. Men ved siden av å innføre Coca Cola, var Carl den første som satset skikkelig på markedsføring. Salgsarbeid hadde til da stort sett vært et ukjent begrep. Her gjorde han sammen med daværende salgsinspektør Ludvig Pedersen en betydelig innsats.

Direktør Carl Christiansen som ledet bryggeriet fra 1959 til 1982. Foto: FOTO VIA PER OSKAR BESSESEN

CBs nyere historie

Da vi skulle trekke linjene videre om bedriftens historie fram til situasjonen i 2019, var det nødvendig å snakke med folk med lang fartstid. Et bedre utvalg av fagfolk til å skildre den nyere historien, finnes neppe: Fabrikksjef Øystein Føreland som begynte i 1972, pensjonert bryggerisjef Per Oskar Bessesen med tjenestetid fra 1970 til 2009 og lagersjef Roy Sheppard som begynte i 1977.

Tou kjøper CB

De kunne fortelle at hvis en går tilbake til året 1964, var bryggeriet nede i en bølgedal. Og bølgedalen var så dyp at det var så vidt båten bar. Investeringene var stoppet opp, noe som var et faretruende signal.

Det var under disse omstendighetene at stavangerbryggeriet Tou kjøpte CB. Hvis ikke dette hadde skjedd, hadde utsiktene vært mildt sagt dystre. Tou bryggeri var på den tiden dobbelt så stort som CB.

Ny tappekolonne som forbedret mineralvannsproduksjonen, lastes inn med hjelp av Brødrene Nygaards store kranbiler. Foto: FOTO VIA CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Fire år senere ble det foretatt store investeringer. To nye tappekolonner, en for øl og en for brus, ble installert i bygningene. Bryggeriområdet ble utvidet mot nordvest med den følge at det nydelige hageanlegget måtte fjernes. Men alt måtte gjøres for å ruste opp bryggeriet i et stadig mer konkurranseutsatt marked. I 1979 ble enda en ny kolonne installert, og produksjonen økte blant annet fordi bryggeriets produkter kom inn på oslomarkedet.

Det var på denne tiden Kartellet ble oppløst. Hva Kartellet egentlig var, visste ingen. Bortsett fra at det fra gammelt av var fattet bestemmelser om hvor de forskjellige bryggeriene kunne selge produktene sine. Hvert bryggeri hadde sitt «territorium», og de inngåtte avtalene var selvfølgelig mest fordelaktige for de store bryggeriene i landet. CB hadde førsterett på salg i Vest-Agder, men Kartellets gamle ordning sørget for at Ringnes hadde rett til 60 prosent av ølsalget i Mandal.

Introduksjon av CB-øl til restaurantene i Kristiansand på 1990-tallet. Med på rundturen var Blæsen og Tore Karlsen fra CB i gul jakke. Foto: FOTO VIA PER OSKAR BESSESEN

På begynnelsen av 1980-tallet ble altså Kartellet oppløst med den følge at det ble fri konkurranse. Det innebar blant annet at CB var forhandlere for Ringnes. Men utover i 1980-årene økte usikkerheten på CB. Avstanden til hovedkontorene hvor bryggeriers framtid ble diskutert, ble større og større.

Sørlands Vekst

I 1990 ble Tou kjøpt av Ringnes, og CB var ikke med på handelen. De ansatte ved CB fryktet det verste. Men i siste liten meldte det seg en ny kjøper til Christianssands Bryggeri. Denne gang var det et Oslo-registrert firma med navnet Sørlands Vekst. Det samme firmaet kjøpte også industribygget Scan Lamps på Dalane.

Nå viste det seg etter kort tid at Sørlands Vekst var et investeringsselskap som i første rekke var ute etter å selge videre. De ønsket ikke å iverksette store investeringer i bryggeriet. Likevel ble det investert i et nytt tankanlegg for øl, noe som var viktig siden produksjon av øl var det som ga størst fortjeneste for bryggeriet. Men hvor lenge de ansatte fortsatt hadde jobb, var det ingen som visste.

En gammel kjeller på bryggeriet fra 1859 ble pusset opp og brukt som festlokale. På bildet som er fra 1994, ses direktør Ola Hegg og salgsdirektør Daniel fra firma KHS i forbindelse med overtakelsen av en ny, komplett tappekolonne. I bakgrunnen står en representant for Pepsi Cola Norge og salgssjef på CB, Ragnar Hagen. Foto: FOTO VIA PER OSKAR BESSESEN

Svenskene overtok

Miraklenes tid var ikke forbi. Det meldte seg en ny kjøper, det svenskeide bryggeriet Spendrup. Den 1. juni 1993 overtok Spendrup alle aksjene. Det fikk en kjempestor og positiv betydning for CB, for samtidig tok Ingar Kristensen ansvaret for salg av bryggeriets produkter.

Ingar Kristensen var så dyktig til å selge, at bryggeriet i perioder slapp opp for flasker. Det ble solgt enormt mye på Østlandet, og CB var en stund oppe i sju prosent av landets omsetning av øl og mineralvann. CB-øl ble solgt til mange restauranter i Oslo.

Men det som kanskje var det beste med familiekonsernet Spendrup, var at de to brødrene som eide firmaet, brydde seg om de ansatte. Dette var folk som hadde inngående kjennskap til bryggeribransjen, så for de ansatte på CB var dette en hyggelig og positiv tid.

Lagersjef Roy Sheppard. Foto: FOTO: CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

Det kunne imidlertid ikke forhindre at de store internasjonale konsernene Coca Cola og Pepsi Cola styrte markedene som det passet dem. Coca Cola som CB hadde hatt siden 1954, forsvant i 1993. Samtidig forsvant både Fanta og Sprite som ble styrt av samme konsern. Alt skulle sentraliseres, men ikke til Kristiansand.

Som kompensasjon greide CB i 1993 å få tapperettigheter til Pepsi Cola og Orange. Disse merkevarene beholdt bryggeriet frem til 1998. Da var det også slutt. Så fulgte en vanskelig tid med stadige eierskifter, stor usikkerhet og innskrenkninger. Modernisering og tilpasning til et krevende marked medførte store forandringer for bryggeriene generelt. For CB betydde det blant annet en nedgang fra 100 ansatte rundt 2008 til 47 ansatte i 2019.

Per Oskar Bessesen, tidligere bryggerimester ved CB. Foto: FOTO CHRISTIANSSANDS BRYGGERI

De fire informantene fortalte at i tidligere tider bodde mange av de ansatte i nærheten av bryggeriet. Det var ofte en fordel, særlig for ølbryggerne. Ellers var det også mange andre oppgaver som skulle fordeles på de ansatte. Mange jobbet i tapperiet, i transporten, på lageret, i butikken eller med salg og markedsføring. Nå er mange av de enklere oppgavene borte.

De fortalte videre at når det gjaldt tappingen av øl og mineralvann, behøvde de i 2019 ikke mer enn tre ansatte for å sørge for at det gikk knirkefritt. «Tappe-kolonnene» som det heter på fagspråket, var blitt så automatisert at behovet for ansatte var kraftig redusert. Da var det bare en kolonne som var i bruk. Når den ble innstilt på å tappe for eksempel julebrus, jobbet folk bare ett skift mot å arbeide lange dager. Til gjengjeld hadde de fri fredag og lørdag. Å endre kolonnen til å tappe CB-øl, var da en enkel sak.

Fabrikksjef Øystein Føreland Foto: Foto: Reidar Kollstad / Fædrelandsvennen

Transporten av ferdige produkter ut fra bryggeriet ble også overtatt av andre. Tidligere var sjåførene den mest synlige delen av bryggeriet, og fra gammelt av var de en egen gruppe innenfor bedriften. De styrte seg mest selv og hadde provisjon av salget. Helt fram til 2014 var det bryggeriets sjåfører som leverte øl til kundene. Sjåførene bar egenhendig inn 50-liters fat som veide 60 kg. Etter 2014 sørget de store grossistene selv for distribusjonen, Rema, COOP og Asko for Norgesgruppen.

I 2022 er det nesten vemodig å tenke på at de ansatte for bare tre år siden følte at de hadde en trygg arbeidsplass med Hansa Borg som hovedeier. De uttalte at de hadde god tro på framtida.

Om det har noen virkning på dagens situasjon eller ei, så vil mange kristiansandere sikkert kunne underskrive på at det til alle tider har vært et spesielt forhold mellom CB og byen. Mye av vår identitet og stolthet er knyttet til den gamle hjørnesteinsbedriften!