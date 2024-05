Hun lo ofte av seg selv i ungdomsårene. Hun var tidlig rask i replikken, gjerne litt drøy. Men hun husker ikke om de andre lo like mye.

Martha Leivestad (29) er komiker fra Stord. De siste ukene er det i snitt 900.000 seere som har fulgt med henne på TV-skjermen i reality-serien Spillet på TV 2.

Bergenseren Vidar Magnussen og Martha Leivestad fra Stord kom begge til finalen i Spillet på TV 2. Foto: TV 2

29-åringen har mange baller i luften, en av dem er podkasten Høvla øve. Her inviterer hun kjente mennesker til intime samtaler.

– Det handler om knulling. Om drøy sex og om hverdagssex. Men også sex og helse. Det er gøy, men også litt nedpå.

Hun får gjestene til å dele mye, og holder ikke akkurat igjen selv heller.

Martha har to eldre brødre og tre bonussøstre. Hun er nest yngst i flokken, og tror hun er en klassisk lillesøster. Hun gjør mye ut av seg, og ...

– Jeg prater mye. Det har jeg alltid gjort, så det er ikke vits i å legge skjul på det. Min største drøm er å være mystisk, men det går jo ikke.

Martha så opp til guttene i klassen som fikk alle til å le. Foto: Privat

Hun blir lett engasjert og ivrig, og tenker gjerne at historiene hennes er såpass gode at hun bare må fortelle.

– Det hender at jeg blir hysjet på. Det er aldri gøy å få «voksenkjeft», så da kan jeg bli litt furten. Men jeg innser jo selv når jeg har pratet vel mye, jeg har jo selvinnsikt.

Familien synes det Martha driver med er kult, men hun oppfordrer ingen av dem til å se eller høre på.

Faglig gikk det ikke bra på skolen. Hun følte at hun skuffet alle. Og seg selv.

Men hun drømte stort.

På videregående laget hun egen Youtube-kanal, og hun elsket det. Aller helst ville hun lage film, og hun sier at hun var veldig klar for å flytte fra «øyo» da hun var 19 år.

Hun så etter et annet liv enn det hun hadde levd på Stord. Først ble det medielinjen på folkehøyskole, deretter Oslo. Livet i hovedstaden virket spennende. Nå har hun bodd der i ti år.

Martha Steinsland Leivestad
Komiker

Født 4. juni 1994

Bachelor i film og TV-kreatør på Westerdals.

Driver standup.

Tidligere en del av NRKs humorkollektiv 4ETG, som lagde Youtube-underholdning for unge.

Har blant annet vært programleder i TV-serien Martha blir rik, med i humorserien Kongen befaler på Discovery – og Ikke lov å le på hytten på VGTV. Sist har man kunnet se henne i Spillet på TV 2.

Har podkasten Høvla øve som i 2023 vant Osloprisen for beste podkast.

Er en del av en duo sammen med Fetisha Williams i VGTV-programmet Martha & Fetisha – et ukentlig studioprogram.

Vant Humorprisen i 2020/21 – morsomst på TV.

Martha startet som tilkallingsvikar i NRK etter å ha søkt på alt av jobber de la ut. Så fikk hun sjansen i humorkollektivet 4ETG, NRK sin egen Youtube-kanal som hadde 100.000 følgere.

Siden har det gått slag i slag.

Sex er et samtaletema hun alltid har likt.

– Det er viktig å snakke om det. Alle har det jo, sier hun kvikt, før hun retter seg selv:

– Eller, alle har i alle fall et forhold til det. Om du ikke har det, så tenker du gjerne mye på det.

Martha Leivestad snakker om sex med gjesten Camilla Constanse Strøm-Andresen (bak til v.). Ingrid Simensen er produsent. Foto: Alice Bratshaug

Det er mye latter og humor, men også en mer seriøs undertone.

Martha forteller om seksualundervisningen på Stord ungdomsskole i 2009, eller mangelen på det. Hun tror det var slik for mange på den tiden.

– Det var helt grusomt, jeg håper det er blitt mye bedre.

Det nærmeste de kom sexprat, var snakk om mensen og fødsel, ifølge henne.

– Det var aldri snakk om nytelse eller hvordan man kan ha sex sammen. Om relasjoner og romantikk, og om sex med samme kjønn.

Det hun har lært, har vært gjennom prat med venner og internett.

– For mange snakker for lite om sex, og det synes jeg er synd. Det er fint om også eldre generasjoner kan snakke mer om det.

Hun mener det er kjempebra dersom enkelte kan oppnå orgasme fordi det prates mer om det.

– Man må finne ut hva man selv liker og hva man er komfortabel med. Selvtillit på sex er noe det må jobbes med. Enten med partner eller alene.

Martha Leivestad beskriver standup som «et helt sykt adrenalinjag».

Og snoker man i andres privatliv, kan man regne med å måtte dele selv.

– Jeg utleverer meg selv også, jeg må nesten det når gjestene gjør det. Det er spennende samtaler.

– Hva synes familien om all sexpraten?

– Podkasten er både prisvinnende og prisnominert, så det er ikke noe vits å klage på denne, sier hun og ler høyt.

Rundt henne tusler de to kattene Pippi og Sanna.

Som dyreeiere flest, hadde også Martha mye hun lurte på da hun fikk dem for noen måneder siden. Som «koss’n puler man når man har to katter?!»

To katter er kommet i hus i år, Martha Leivestad elsker dem.

Det endte med mye latter da hun stilte spørsmål om det i podkasten. Hun hadde nemlig endt opp med å se porno og onanere ved siden av de to kattungene like etter at hun fikk dem, fordi de følger etter henne over alt. Ikke helt optimalt med to små kikkere, og i alle fall ikke om hun skulle ha en mann på besøk.

– Har du funnet en løsning på det med kattene nå?

– Jeg setter dem i stuen, det går visst an å lukke døren. Det var ikke så vanskelig, sier hun og flirer.

– Kan jeg ta ut bæsjen fra kassen, spør Martha Leivestad og peker på bæsjen som ellers hadde blitt synlig i bildet ...

Martha har tidligere fortalt at hun er «veldig singel». Som komiker er det lett å tulle med slikt.

– Det er trygt og godt å tulle. Men jeg har en alvorlig side også.

Noen ganger må hun ta litt grep, minne seg selv på at ikke alt trenger å være en vits. Selv om det kan være en deilig måte å håndtere livet på.

Komikeren var 25 år da hun begynte å tjene penger på å få folk til å le.

– Det er en knallgøy jobb med mye variasjon, så jeg føler meg heldig. Men det blir hverdag dette og på en måte.

– Jeg er ikke alltid kul og tøff i trynet.

Det gøyeste, villeste, gladeste og fulleste publikummet er i Bergen, ifølge Martha Leivestad. Foto: Eirik Brekke

Marerittet er «å bombe» på scenen, altså at hun ikke får publikum med.

– Når du prøver ditt beste, og så er det ingen som ler ... Man føler seg ikke veldig rå da.

Hun tror det er viktig å gå på noen smeller som komiker. Kjenne at det går dårlig og likevel takle det. Om ikke annet, så smaker visst ølet ekstra godt på slike kvelder.

Når vitsene treffer, gir det henne en følelse hun ikke kan sammenlikne med noe annet.

Martha Leivestad har alltid likt å få folk til å le.

Hun har fått høre at hun er tjukk og lite morsom, og at hun har en stygg dialekt. Både direkte og på sosiale medier. Stikker man seg frem, så kan det også komme mindre hyggelige tilbakemeldinger.

Fjoråret ble imidlertid av det voldsomme slaget. Komikeren opplevde kraftig hets. Det var tøft å stå i.

– Med gode venner, god familie og god psykolog kommer man seg gjennom alt.

Da det sto på som verst, hadde hun også gode folk rundt seg i stand up-miljøet, og hun har ingen planer om å slutte med humor.

Samtidig røper hun at hun er ganske melankolsk. At hun kun hører på trist musikk, også når hun står og sminker seg og gjør seg klar for en tur ut på byen.

Martha Leivestad fikk Humorprisen for å være den morsomste på TV i 2020/21.

Hun mener absolutt at hun har god selvtillit, men hun har dårlige dager også – som alle andre.

– Sminken er feil, ingenting passer skikkelig, og jeg føler meg bare drit. På sånne dager må jeg jobbe mye med meg selv. Det handler jo ikke egentlig om kroppen, men om psyken.

Det hjelper å komme seg ut i frisk luft. Når hun ser det grønne på trærne er det som om skyen over hodet forsvinner litt.

– Om sommeren er det en deilig glød, da føler jeg meg alltid bra. Jeg har kanskje vært i bevegelse, og opplevd ting sånn at jeg har en god historie å fortelle.

I podkasten spør hun gjestene om når de føler seg sexy. Selv føler hun seg sexy når hun har litt farge på huden. Kanskje er hun akkurat kommet opp fra saltvannet etter å ha badet. Det er mest sannsynlig juni, kanskje sånn hvert tredje år. Det er altså ikke en hverdagsgreie.

Den 176 centimeter høye kvinnen foretrekker å pynte seg med en kul topp, joggesko og miniskjørt.

– Jeg liker beina mine, og da er det jo synd å dekke de til.

Martha sier at hun har vokst opp som tjukk, og at hun har hatt trøbbel med å like sin egen kropp.

Hun drar toppen til side og viser frem en av tatoveringene. De er hennes måte å bli glad i kroppen sin igjen på.

– Nå har jeg gått gjennom blod, svette og tårer for å ta denne tatoveringen. Så da kan jeg like gjerne bli glad i magen min.

Martha Leivestad har måttet øve på å bli glad i sin egen kropp.

Snart skal det feires stort. I juni fyller Martha 30 år.

– Veldig mange får ikke bli det, så jeg er takknemlig. Jeg har ingen krise rundt alderen min.

Med årene har forholdet til hjemstedet endret seg. Hun som syntes det var så spennende å dra ut, synes nå det er gøy å dra hjem. En bonus er at hun har fått seks tantebarn.

Hun tilbringer en uke på Stord hver sommer.

– Heima då? Fint da, kan fremmede komme bort til henne å si.

– Jeg får veldig skryt for å ha beholdt dialekten, skynder hun seg å legge til.

I kontrast til det en del i kommentarfeltene mener, altså.

Martha ler fortsatt høyt og hjertelig av seg selv.

– Hadde tenåringsversjonen av meg fått vite hvor mye deilig oppmerksomhet jeg får, så hadde hun blitt veldig glad.