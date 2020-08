Vil du unngå smitte i konfirmasjonen? Her er hva du må huske på.

I et selskapslokale på restaurant Pieder Ro på fiskebrygga har servitør Caroline Egedal dekket et langbord i tråd med gjeldende smittevernregler. Tidligere gikk det lett an å servere 20 middagsgjester i dette lokalet, forteller hun, men i dag er det kun 12 stoler rundt bordet.

– Dette rommet har ikke kapasitet til mer, hvis en skal sikre god nok avstand mellom ulike husstander rundt bordet. Derfor har vi delt det opp i tre såkalte kohorter eller grupper, hvor man ser at det er minst en meters avstand mellom dem. Vi anbefaler at de som er i samme husstand eller familie sitter sammen og holder avstand til de andre, sier koordinator for smittevern i Kristiansand kommune, Christina H. Paulsen og kollega Linda Simonsen.

De har kommet til Pieder Ro for å dele sine beste råd om hvordan man holder årets konfirmasjoner så smittevernvennlige som mulig.

Som følge av koronapandemien må over 3000 Agder- konfirmanter og deres familier belage seg på en annerledes konfirmasjonsfeiring i høst; en feiring som trolig inneholder mye mer Antibac og mye mindre klemming enn de fleste hadde sett for seg.

– Det aller viktigste er at arrangør eller foresatte til konfirmanten finner fram til FHI sine sider om smittevern og setter seg godt inn i rådene som står der, sier Simonsen og Paulsen.

De to smittevernekspertene innrømmer at det er mye å tenke på hvis man skal klare å arrangere en 100 prosent smittevernvennlig konfirmasjon, men understreker at det er viktig å holde avstand og spesielt unngå nær ansikt-til-ansikt-kontakt. Og ikke minst; Ikke gå i konfirmasjon om du føler deg syk!

– Selv om man følger alle smittevernrådene til punkt og prikke, så kan man ikke forsikre seg helt mot smitte. Det kan være gjester tilstede som har smittestoff i seg og ikke er klar over det siden de ikke har symptomer enda. I de tilfellene der det blir oppdaget at en smittet person har vært i konfirmasjonen, må alle gjestene i karantene.

– Det er derfor svært viktig at man sikrer seg at gjester som tror eller vet de har vært utsatt for smitte eller som har vært i land med stor smittespredning ikke kommer i konfirmasjonen, sier Simonsen.

Selv håper og tror de to smittevernekspertene at korona-situasjonen har strammet opp befolkningen generelt litt på smittevern, og at erfaringene vi gjør oss nå er noe vi kommer til å ta med oss videre.

– Dette vil nok vare lenge, men hvor lenge er vanskelig å si. Så lenge vi ser den økningen av smitte i verden som vi har i dag, er dette å anse som den nye normalen, sier Paulsen.

Det aller viktigste, mener de to, er at alle setter seg inn i retningslinjene som til enhver tid gjelder, og ikke tenker at “det skjer ikke meg, jeg blir ikke syk”.

– Det er mange andre som er redde for å bli smittet, og ringvirkningene kan bli store. Mye smitte, ikke bare korona, kunne vært unngått med bedre håndhygiene. Håndhygiene holder hendene våre frie for smittsomme virus og bakterier og er derfor det viktigste smitteverntiltaket vi har.

– Når vi holder hendene rene kan vi ikke føre smittestoffer inn i oss selv eller overføre dem til andre. Vi har vel alle vært der hvor hele familien ligger i norovirus (omgangssyke red. anm.). Kommer det ut på et sykehjem er det livsfarlig, for ikke å snakke om influensavirus, sier smittevernekspertene.

