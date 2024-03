Forrige Neste – Jeg ville være sadistisk mot folk jeg hatet

TEKST: SVEN ARTHUR LJOSLAND/FOTO: JACOB J. BUCHARD

AGDER: – Det hender jeg tar med meg soveposen og overnatter i skogen her. Hvis det er for vanskelig å sove hjemme.

Det er det ofte. 22 år gamle «Jonas» har mye å tenke på. Mye å bearbeide.

Og det gjør han best i skogen.

– Her får jeg stort sett være alene, sier han.

Blant fugler og dyr. Blant høyreist gran og furu.

Nå på høsten slipper ikke sola til i avkrokene her. Våte sølvdråper henger tungt fra svarte greiner, og brune blader dekker bakken under tusen trær. «Jonas» føler seg hjemme her.

– Da jeg var yngre levde jeg primært ute i skogen.

Da han var yngre var tilværelsen «et helvete».

Han strevde hjemme og ble mobbet på skolen.

– Foreldrene mine gjorde så godt de kunne. Jeg vil ikke legge skylden på dem for at jeg havnet der jeg gjorde.

Skolen kunne derimot gjort mer, mener han.

– Det var lett å se, men ingen gjorde noe med mobbingen. Selv om det skjedde rett foran dem. De snudde seg bort i stedet.

Foreldrene forstår at «Jonas» følte at de ikke så ham.

– Det forundrer oss ikke at han har tenkt sånne tanker og at de er blitt en sannhet for ham.

Samtidig er de tydelige på at de har gjort det som har stått i deres makt for å hjelpe ham.

– Vi har prøvd siden han var bitteliten. Han ser ikke det selv. Det stemmer ikke at vi ikke har gjort noe. Men vi har ikke sett alt, medgir de.

Mor og far holder skolen delvis ansvarlig for at de ikke forsto omfanget av mobbingen som foregikk der.

– Vi fikk ikke informasjon om det.

Ensom De forteller om en gutt som hadde «makk i rompa», og at han var vanskelig å nå inn til. – Han kunne være en apekatt og gå i tapeten, men like ofte var han veldig kosete, empatisk og hjelpsom. Han hadde en bryter vi ikke visste når han skrudde av og på.

Foreldrene sier at de kan telle på ei hånd vennene han har hatt i årenes løp.

– Han har alltid vært ensom. Klart det har vært vondt å se på.

Selv sier «Jonas» at mobbingen besto av «litt av alt». Guttene var mer fysiske. Men jentene var også med.

– Jeg vet ærlig talt ikke hvorfor jeg ble mobbet. Kanskje det ikke var noen grunn. Kanskje det var fordi min bror begikk selvmord.

«Jonas» var ni da det skjedde.

– Jeg så ham død. Jeg tror hukommelsen min døde etter det.

Snart skulle han ønske å dø selv. Allerede ti år gammel forsøkte han å ta sitt eget liv.

– Jeg klatret opp i et tre og prøvde å henge meg.

Han overlevde.

Men noe skjedde med ham den dagen. 12 år senere har han flere selvmordsforsøk bak seg.

– Ofte prøvde jeg tabletter eller å forgifte meg selv.

Resultatet ble som regel at han angret og klarte å kaste opp før det var for sent.

– Noen ganger var det nære på, men jeg tror jeg forsto etter hvert at jeg ikke kom til å dø. Jeg var redd for å dø, og derfor overlevde jeg.

Ensomhet og isolasjon dominerte etter hvert tilværelsen.

Snart var «Jonas» på vei inn i en spiral av selvforakt og hat.

Og han var på vei inn i en hverdag med rus og kriminalitet. Inn i et miljø hvor eldre gutter ble forbilder. Hvor det gjaldt å bli akseptert og respektert.

I yngre år handlet det gjerne om nasking. Senere ble det verre.

– Jeg fikk en kniv i hånda og beskjed om hvem jeg skulle ta. Det gjorde jeg.

I ettertid beskriver han opplevelsen som «helt gyselig».

– Det vil jeg aldri gjøre igjen, sier han.

På gutterommet holdt han seg foran dataskjermen. Så filmer hvor folk ble drept og mishandlet. På ekte.

Selvmord. Vold. Lemlestelser.

– Jeg så mye grusomt.

Foto: Jacob J. Buchard Påvirket av det han så leste han seg opp på menneskets anatomi. Målet var å lære hvordan han kunne påføre andre mest mulig lidelse. – Jeg ville være sadistisk mot folk jeg hatet. Andre på min alder som jeg mislikte sterkt. Hadde jeg fått tak i de riktige redskapene ville jeg torturert dem.

– Hvorfor?

– Fordi de var stygge mot meg. De mobbet meg.

«Jonas» var 12-13 da disse tankene begynte å ta form. Først ville han ta livet av noen. Men etter hvert var ikke det nok. I hvert fall ikke for de han hatet mest.

– Døden var en for bra plass for dem. Jeg ville frata dem evnen til å snakke, se og bevege seg. De skulle være helt innestengt i sitt eget hode med smerten.

Han sier selv at han satt i et ekkokammer på denne tida.

– Jeg hadde ingen som kunne korrigere meg, så jeg fortsatte med det jeg holdt på med.

Samtidig påpeker han at han konstant sloss med disse følelsene.

– Jeg var splittet i to helt motstridende tanker. Egentlig ville jeg aldri ta livet av noen, selv i mine verste stunder. Det var et skrik om hjelp, sier han.

«Jonas» utviklet antipatier mot folk i omgivelsene. I dag mener han at tankene var som «kreft for planeten».

– Jeg var ikke et godt menneske i disse årene.

Men noen betydde mye for ham: Bestemoren og lillesøsteren.

– De viste at de var glade i meg, sier han.

Tilværelsen gikk derfor fra vondt til verre da bestemoren døde.

Samme år forgrep han seg seksuelt på lillesøsteren.

«Jonas» har snakket om dette mange ganger før. Både med fagfolk og familie.

Han kaller overgrepene egoistiske handlinger som skulle ødelegge hans egen mentalitet så mye at han ikke orket å leve mer.

– I stedet ødela jeg en jeg virkelig brydde meg om.

– Hvordan ser du på det i dag?

– Jeg er kanskje tilgitt, men føler meg som en dritt. Det må jeg leve med, akkurat som hun og familien må leve med det jeg har gjort.

«Jonas» sier at han egentlig ikke ville gjøre søsteren noe vondt.

– Det var den eneste løsningen jeg så på problemene mine.

– Hvordan skulle det løse problemene dine?

– Ved å skade henne kunne jeg forsvare å ta mitt eget liv. Poenget var å gjøre noe som var så forferdelig at jeg fortjente å dø.

***

Søsteren forteller at hun fortsatt bearbeider det som har skjedd og at hun går i terapi.

– Jeg plages fremdeles litt av dette, men det er ikke koblet opp mot ham i dag. Vi har et bra forhold nå, og før han flyttet møttes vi relativt ofte.

Familien pleier ifølge henne å feire jul sammen, og samles også i ferier når det passer.

– Jeg lever et godt liv, understreker hun.

Da overgrepene ble oppdaget og anmeldt, endret livet seg for «Jonas». – Det ble bedre da barnevernet kom inn i bildet og tok meg bort fra familien.

Når han ser tilbake mener han at foreldrene ikke fanget opp hva han gikk igjennom. At de hadde så mye annet i hverdagen.

– Men barnevernet var greie mot meg. De så meg, og det var aldri kjefting eller unødvendig bråk.

Folk fra barnevernet rullerte på å bo sammen med «Jonas», og den nye tilværelsen bidro sakte, men sikkert til å løfte ham opp.

Han har i dag kjæreste, jobb og et normalisert forhold til familien. Men også helsemessige utfordringer:

– Jeg har mye, og selvmordstankene er nesten kroniske.

For å klare å sove om nettene drikker han alkohol hver eneste kveld.

– Det er bedre enn å ta piller, sier han.

Summen av alt er at han kjenner seg død innvendig.

Likegyldig.

– Jeg kjenner ingen glede eller sorg. Ingenting spiller noen rolle. Jeg har store vanskeligheter med å føle noe, så ofte spiller jeg bare.

Men når alt er dødt er det også rolig. Stabilt. Det er verdifullt for «Jonas».

Han har ikke lenger et ønske om å ta livet av eller mishandle noen.

– Tidligere gjorde jeg mye risky. Jeg oppsøkte steder jeg ikke burde være, og kjente meg levende når jeg hadde det vondt.

Moren har hatt sitt oppgjør med sønnen. Det som har vært, har vært.

– Vi har ingen ting usnakket. Han er på en helt annen plass nå enn for noen år siden.

For henne er det viktigste at han har et så godt liv som mulig fra nå av.

– Jeg er mammaen hans, og vet hva han har opplevd. Når han ikke er i nærheten, blir jeg engstelig.

***

Foreldrene mener «Jonas» har vært maksimalt uheldig, og at andre har tatt avgjørende beslutninger på tvers av hans ønsker.

– Han har møtt på enkeltpersoner i instansene som aldri burde vært i yrket sitt. Heldigvis har han også møtt noen få som har vært på riktig plass til riktig tid.

Da de ikke fikk hjelpen de trengte fra helsevesenet, prøvde de alternative løsninger.

– Jeg vet ikke om det finnes flere etater i kommunen enn de vi har vært innom, sier moren.

«Jonas» har det bedre enn på lenge. Han har flyttet fra Sørlandet til kjæresten et annet sted i Norge. Her prøver han å «resette» livet.

Likevel har han satt en dato for når han skal ta sitt eget liv.

Han har gitt seg selv åtte år. Men det er også åtte år til å ombestemme seg. Åtte år i nye omgivelser.

– Jeg har et mål om at jeg likevel ikke skal gjøre det. At jeg skal klare å kvitte meg med selvmordstankene.

Noe som hjalp ham godt gjennom de verste årene var dyr. Derfor har han planer om å skaffe seg en hund eller katt.

– Jeg er glad i dyr. Det er de eneste som viser kjærlighet.

«Jonas» har følt seg som en outsider hele livet. I yngre år ufrivillig. Nå er det selvvalgt. – Jeg vil ikke være en del av fellesskapet, jeg vil være på utsiden.

– Hvordan synes du omgivelsene takler det?

– Vennene mine vet 90 prosent av dette. På jobb blir jeg møtt med forståelse og aksept. Det var risikabelt å fortelle det, for mange har fordommer. Men jeg bryr meg ikke mer, og angrer ikke på at jeg har vært åpen.

– Du sier 90 prosent?

– Ja, jeg snakker ikke om absolutt alt. Men jeg har aldri vært redd for å fortelle om barndommen min.

– Hvorfor er du så åpen?

– Jeg ser at jeg lærer av det jeg har vært igjennom. At jeg kommer videre. Og når jeg kan lære av det, kan i hvert fall andre gjøre det. Det er en viktig grunn til at jeg er åpen.

Han er glad for at han har lagt bak seg de vondeste årene. Men noe savner han likevel fra den tiden:

– Det hender jeg legger meg på baderomsgulvet fordi det er varmt der. Da lukker jeg øynene og forestiller meg at det var slik jeg følte det da jeg ga bestemor en klem.