Hvordan er det å jobbe og leve i Kristiansand?

Hvordan er det å være sexarbeider, brannmann, barnevernsbarn eller mamma til et kronisk sykt barn? Tekster skrevet av kristiansandere skal være en del av scenografien og landskapet i Kilden under forestillingen "Kristiansand. Nå." Mennesker med helt ulik bakgrunn har skrevet om gode og dårlige dager i yrket sitt eller hverdagen sin. Her er noen av dem.