Kvinner i industrien: - Vi skal styrke Agder, gjennom å styrke kvinner i industrien

– Det er tydelig de siste årene at det har blitt flere toneangivende kvinner i ledende posisjoner på og i Agder. Kvinner i bedriftene har blitt mer synlige, både i egne bedrifter og i mediene, sier styreleder Annette Olsen i NEW, et samarbeidsprosjekt styrt av kvinner.