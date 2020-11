Religionen forandrer seg og er blitt romsligere. I vår tid er det blitt «lov» med kvinnelige prester og biskoper. Her blir biskop Helga Haugland Byfuglien innsatt som preses i 2010. Hun ble første kvinnelig leder for bispekollegiet i Den norske kirke. Her får hun bispekorset fra visepreses Oslo biskop Ole Christian Kvarme. Foto: Ned Alley / Scanpix