For en tid siden lovet jeg i denne spalten å ikke bli en gretten, gammel gubbe. Dessverre ser det ut som om første del av løftet holder. De siste par årene har jeg knapt nok klart å engasjere meg og i alle fall ikke hisse meg opp over filleting.

Det er ikke noe å skryte av. For det skyldes omstendigheter vi gjerne kunne klart oss uten.

For to år siden ble vi ble klar over at Corona er atskillig mer enn et hotell i Roma, et meksikansk ølmerke og en malingbutikk i Sørlandsparken. Siden var sosiale samlinger så sjeldne og etterlengtede at jeg i perioder gledet meg til å dra til butikken.

Sist høst, jeg noterte det under 25. september i min 7. sans, kunne vi endelig møtes innendørs igjen. I halvannen måned våget vi usikre smil uten munnbind. Men selv uten å ha blitt smittet hadde pandemien gjort noe med meg. I møter med andre snakket jeg ikke om tidligere kjente temaer som irriterende musikkstøy hos frisøren eller syklister som bruker bilvei som sykkelsti.

Noe var blitt viktigere enn bagateller. Nå gikk praten om smittefrykt, om to, tre eller ingen sprøytestikk og om mye som ennå ikke var lov. Ofte er det noen å skylde på når ikke alt er strømlinjet. Som regel noen andre, for eksempel kinesere for pandemien eller bussjåføren som tror han gleder alle passasjerene når radioen er innstilt på P4.

Den stadig eldre gubben savnet allerede gammeldagse diskusjoner, fra tiden da vi syntes det var viktig å mene noe om for eksempel kommunesammenslåing eller Tesla i verdensrommet. Savnet ble ikke mindre få uker senere, da Camilla Stoltenberg med velkjent alvor sa at en ny, mutert virus var oppdaget, og at denne var så smittsom at vi måtte regne med å få den, omtrent alle som én. Da var det få uker igjen til jul og alt som var av konserter og hyggelige treff ble overført fra avtalebok til glemmebok.

Men få uker senere, 12. februar, skrev jeg i almanakken at jeg ikke lenger risikerte en stikkende albue når jeg traff et menneske jeg kjente igjen uten munnbind. Samme dag følte jeg et blaff av av noe annet jeg knapt hadde kjent siden tiden da det meste var normalt: En ekte irritasjon over noe ganske uviktig. Også dette handlet om Kina.

Der sto 10.000 meter skøyter på OL-programmet, omtrent på dagen 70 år etter at Hjalmar «Hjallis» Andersen satte en historisk verdensrekord på distansen. I 1960 gjorde Knut «Kupper’n» Johannesen det samme under OL i Squaw Valley. Tiden til «Kupper’n», 15.46,6, sitter fortsatt klistret til hjernestammen, i likhet med drøssevis av andre uvesentligheter.

Det som skjedde på en kunstig is i Kina 12. februar i år, var i kort trekk at en svenske vant og at ingen nordmenn deltok. Den tradisjonsrike og for sportsidioter som meg så hyperspennende øvelsen, ble ikke vist på vanlig fjernsyn, engang. Da ble jeg både gretten og irritert på ordentlig sørlandsk. Det var nesten så jeg sa det til noen.

I stedet tenkte jeg med empati på Peter Michael fra New Zealand. I motsetning til nordmenn, kjempet han seg rundt isen 25 ganger. Han kom i mål på 13.33,53 og fikk sisteplass, selv om han bare var omtrent tre sekunder dårligere enn Johan Olav Koss da han skapte nasjonal ekstase på Lillehammer i 1994.

Uansett var det befriende å engasjere seg i noe fullstendig uviktig for andre enn nevnte Peter Michael. I møte med noen venner kort tid etter, hadde ingen hørt om ham. Men vi snakket vi snakket engasjert om strømpriser og for og imot Erna og Jonas, noen hadde sett vårtegn og mye virket herlig normalt.

Så gikk Putin til krig. Tidligere viktige ting har krympet til bagateller. Gammeldagse bagateller har forsvunnet. Nå er det viktige ting som gjelder. Nå handler det om selve livet.