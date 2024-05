Hun mistet ikke bare en mamma den dagen. Hverdagen slik hun kjente den, ble aldri mer den samme.

Hvert år får rundt 3500 barn og unge beskjed om at deres mor eller far har fått kreft.

Studier har vist at dette kan føre til en økning i psykiske problemer og plager, dårligere prestasjoner på skolen, adferdsfproblemer – og at flere trekker seg tilbake.

Men undersøkelsene viser også at de fleste klarer seg ganske bra. De som rammes, bærer det med seg resten av livet og takler det ulikt.

Sorgkurs Vis mer ↓ Kreftforeningen har sammen med Montebellosenteret utviklet sorgkurset «Fra etterlatt til etterlevende».

Målet er å gi støtte og verktøy for å utvikle en dypere forståelse av sorg, håndtere sorgreaksjoner og finne en meningsfull måte å takle den nye livssituasjonen på.

Kurset er gratis og åpent for alle på nettsidene. Kreftkoordinatorer og annet helsepersonell kan laste ned kursmateriell de kan bruke i samtaler og sorggrupper.

Våren 2024 reiser Kreftforeningen rundt i landet sammen med Montebellosenteret for å informere om det nye tilbudet og ha sorgsamtaler sammen med visning av filmen «Ukjent landskap».

«Nå er det kort tid igjen»

Ronja følte sorgen tok stor plass i henne, og trengte å sørge i fred.

Ronja Breda-Vatne ble sint på hele verden.

Ute var det vår, men i familien var det unntakstilstand. Mamma Maria Gros Vatne fikk påvist livmorhalskreft.

– Alt gikk helt i svart. Plutselig handlet alt om kreft, forteller Ronja.

Hun kjente en stor sorg da mor ble syk.

– Jeg følte at jeg mistet henne lenge før hun døde. Kreften tok så stor plass, mammarollen forsvant liksom litt.

Hun beskriver det som å gå på autopilot. Hun tenkte ikke så mye, bare eksisterte. Det var vanskelig å akseptere situasjonen, og hun fortalte nesten ingen om hva som hendte hjemme.

Ronja var ofte på besøk på sykehuset, men de snakket aldri sammen om at moren kunne dø. Mor ble frustrert om noen tok det opp. Hun ville at de skulle holde på håpet så lenge som mulig. Hun ønsket ikke å høre prognosene, eller å vite hvor lenge hun hadde igjen å leve.

Det var vanskelig for Ronja, for hun ville vite.

– Nå er det kort tid igjen, sa legen plutselig.

Det var en mandag. Allerede torsdag samme uke døde mor, etter å ha vært syk i underkant av et år.

– Det var veldig vondt og veldig brått. Det ble et sjokk.

Maria ble bare 41 år. Ronja var 14 da hun mistet henne.

Hun rakk å si hadet, men det er så mye mer hun ville ha sagt. Så mye mer hun ville ha visst om moren og hennes liv.

Dokumentarfilmen «Ukjent landskap» handler om Ronja og familien etter at mor døde.

Hun mistet ikke bare en mamma den dagen. Hverdagen slik hun kjente den, ble aldri mer den samme.

Ronja har en annen far enn sine yngre søsken, og det ble naturlig at hun etter dødsfallet bodde hos ham. Det betød også bort fra småsøsknene, fra gården og dyrene.

Siden har hun flyttet til Bodø for å gå på skole der, mens hun bor hos en tante.

Hun trengte noe nytt. Sorgen tok så stor plass i henne, og hun hadde vanskelig for å snakke om det og ville sørge i fred. Det første året i ny by var hun mest for seg selv, og satt gjerne og strikket for å forsøke å slappe av.

Ronja er 19 år nå. Hun forteller at hun har følt både skyld og mye dårlig samvittighet. Kanskje burde hun ha vært der mer for sine yngre søsken? Tatt mer ansvar? Tankene har plaget henne lenge.

– Jeg har tilgitt meg selv nå. Jeg var jo bare et barn, jeg også. Det er litt vondt å se tilbake på.

På håndleddet er teksten «Jeg er så stolt av deg» tatovert. Det er mors håndskrift og hilsen. Hun ser på den innimellom. Det er en påminnelse hun har trengt, og en måte å ha mor med over alt.

– Jeg har hatt det kjempevanskelig, men jeg kom meg ut av det.

I perioder trente Ronja mye styrketrening. Hun hadde så mye sinne og kjente at hun måtte få det ut på et vis. Hun har også gått til psykolog for å få hjelp til å bearbeide sorgen, i tillegg til at far har vært en god støtte.

Nå klarer hun å stå opp hver dag.

Ronja gikk fra ikke å snakke om det i det hele tatt, til å snakke høyt om det. Veldig høyt. Hun er å se på kino i dokumentaren «Ukjent landskap», som følger familien da de akkurat hadde mistet mammaen sin.

Et år etter at mor døde, valgte Ronja å barbere av seg håret for å hedre henne. Foto: Claus Arthur Breda-Gulbrandsen

Ronja forteller at hun ble oppdratt med mye kjærlighet og nærhet.

Hun tror at mors verdier har lært henne og søsknene hvordan de skal takle verden. Å ta vare på menneskene rundt dem, og om å leve hver dag.

«Hun kan ikke bli frisk»

– Det er et sunnhetstegn at man går videre, men det er hele tiden et savn som ligger der, sier Hani.

Hani Vikebø var kun elleve år. Han satt i en krok i stuen og spilte på PC’en da de voksne ba ham og storesøsteren sette seg i sofaen. Moren Trine Merete Vikebø hadde kjent en kul i brystet, og det viste seg å være brystkreft.

Hani forsto ikke helt hva det betød, men den trykkende stemningen gjorde at han skjønte at det var alvorlig.

Få uker senere ble han hentet på skolen og kjørt til Haukeland. En lege fortalte dem at kreften hadde spredt seg. Hani holdt seg for ørene, han ville ikke høre mer.

– Hun kan ikke bli frisk, ble han fortalt.

Han ble akutt kvalm og alt rundt ham føltes tåkete. Han husker ikke så mye mer fra den dagen.

Hani var en livlig gutt som gjerne snakket litt mye. Han satt sjelden i ro lenge om gangen, og det var alltid liv og røre. Skolen var et ork, aller helst ville han leke ute med vennene.

Da moren ble syk, ble det vanskelig å snakke med andre. Han ble mer stille, og var ofte veldig sint.

Lek i gaten ble byttet ut med å sitte hjemme.

Heldigvis hadde han en lærer som så ham. Som fulgte opp, og som informerte de andre i klassen – slik at de kunne være en støtte for ham.

Mors bortgang har preget verdivalg og veivalg for Hani. Hun var pedagog, kanskje har han arvet det å være god med mennesker av henne.

Da han begynte på ungdomsskolen ble det annerledes. Han ville ikke at noen skulle vite. Det var krevende nok å starte på ny skole med mange nye mennesker. Hani bar det i stedet inni seg.

Første året på ny skole var tungt og mørkt. Han snakket lite om det vonde og vanskelige, og beskriver seg selv som en lukket gutt i perioden mor var syk.

Han ville helst at mor skulle ta på hatt da de skulle ut sammen. Det var så vondt å se henne miste håret, og det var sårt å tenke på hva de andre ville si dersom de så henne. Om de så hvor syk hun var.

– Mange sier at vi ligner, sier Hani. Da mamma Trine var syk, ville han helst at hun skulle ha noe på hodet. Så ikke andre så det. Foto: Privat

Sent på høsten 2011 ble behandlingen avsluttet. Det var ikke mer å gjøre.

6.januar 2012 døde moren. Hani var blitt 14 år, mor var 47.

Han er 26 år nå. Snart har han levd lenger uten henne, enn med. Det tror han blir veldig rart.

Han sier at morens dødsfall har preget ham mye. Han var lenge redd for at flere skulle dø. Redd for nye tap.

– Det stikker dypt, og jeg har måttet jobbe mye med det.

I tiden etter at hun døde var han mye borte fra skolen. Han trodde ikke at livet noen gang ville bli ok igjen.

– Jeg så for meg at livet ville slutte når mamma døde, sier han.

Hani har som voksen fått vite hvordan mor ordnet med både praktiske og juridiske saker for at han og søsteren skulle ha det best mulig etter hennes død.

Men så ble ting bedre. Klassemiljøet var godt, og han åpnet mer opp.

Han var også med på samlinger med Kreftforeningen, og der traff han andre som allerede hadde mistet noen. De hadde det vondt, men de kunne også le og ha det kjekt. Det var bra for ham å se.

– Livet fortsetter jo, men det er uten mamma. Jeg tenker mye på alt hun ikke får være en del av, og at vi ikke får ha henne her.

Han fikk sagt hvor uendelig glad han er i moren sin før hun døde. Det var viktig.

Han tenker fortsatt på henne hver dag, og synes det er vondt å tenke på bekymringene hun hadde for hvordan det ville gå med ham og storesøsteren.

Det har gått bra. Han har måttet jobbe hardt, men er nå på fjerdeåret i psykologistudiet. Han som ikke trivdes på skolen.

Hani ville egentlig bli kokk, men med et brennende engasjement for pårørende og barn – endret drømmen seg. Og han vet av egen erfaring hvor viktig en god psykolog kan være når sorgen rammer.

«Nå dør han snart»

Heidi synes det er vondt at hun ikke har kunnet dele de store øyeblikkene i livet med faren. Og alle de små.

Det var sommeren 1997, og Heidi Wittrup Djup skulle snart starte på sitt andre år på ungdomsskolen på Tysnes. Pappa Olav Heggland ble plutselig syk. Det hun håpet var et magesår, viste seg å være kreft i tykktarmen. Etter operasjonen ble det klart at det var spredt til leveren, og han måtte starte med cellegift.

Den unge jenten har alltid tenkt på seg selv som en pappajente. Hun så på faren som sterk, klok og god – men plutselig var han mye kvalm og dårlig. Han ble tynnere og dårligere raskt, og hun syntes det var sårt og skremmende å se hvor svekket han ble.

– Det var aldri i tankene mine at det ikke skulle gå bra. Livet jeg kjente til eksisterte kun med ham i det, forteller Heidi.

Pappa Olav var Heidis store helt. Savnet er fortsatt stort. Foto: Privat

Alt opplevdes uvirkelig, og hun kan huske at hun bladde i telefonkatalogen i håp om å finne noen eller noe der som kunne hjelpe. Hun var desperat.

Så overhørte hun noe hun ikke helt forsto.

«Nå er det ikke mer de kan gjøre».

Heidi brukte mye energi på å holde alt på avstand. Lo og smilte utad fordi hun var redd for at noen skulle spørre henne om hva som skjedde. Lot som om hun hadde det bra.

Mens hun koste med hunden hjemme, rant tårene. Hun husker at hun var mye lei seg og sliten.

En dag brast det for henne.

– Nå dør han snart, sa hun til en venninne på skolen.

Venninnen forsto alvoret med en gang. Da knakk Heidi sammen. Alt ble brått veldig virkelig.

Samme ettermiddag, den 5.mars 1998 døde Olav 54 år gammel. Heidi var bare 14.

– Jeg fikk ikke sagt hadet. Jeg hadde så mange muligheter, for han var hjemme, men jeg forsto ikke at tiden gikk fra meg.

Akkurat det har hun følt mye skyld for, som hun har tatt med seg inn i voksenlivet.

Heidi sier at søsknene har vært viktig for henne. Særlig storebror, som fortsatt bodde hjemme da faren gikk bort.

– Jeg ville sagt hvor utrolig glad jeg var i ham, og at jeg ikke forsto hvordan jeg skulle leve uten ham.

Heidi har trengt å øve seg på å forstå hvor ung hun var da det skjedde. Når hun ser hvor små 14-åringer er, får hun vondt av den lille jenten hun en gang var.

I tiden etter var hun redd for at flere skulle dø fra henne, hun hadde det vondt og var utslitt.

Samtidig slet hun med bilder i hodet av døde mennesker, og det skammet hun seg over.

Hun har brukt tid på å finne sin plass i det hun opplevde som et fremmed liv. Han hun oftest gikk for å be om råd, var der ikke lenger. Det har vært skummelt og vanskelig.

Heidi sitter ved flygelet i stuen på Bønes. Det samme som sto i kjellerstuen i barndomshjemmet på Tysnes, og som hun spilte på for faren helt til det siste.

Heidi spilte piano for far før han døde. – Det kommer lysere tider, sa han til henne.

40-åringen forstår godt Hani, som gruer seg litt til sin 28-årsdag. Det gjorde hun også. Å ha levd halve livet uten en pappa. Hun var redd for å glemme ham, at han skulle forsvinne litt etter litt.

Men minnene er der fortsatt. Hun kan huske skrittene hans rundt i huset etter at de hadde lagt seg – og hvordan han gikk rundt og slukket alle lys. Hun kan huske de store, myke hendene hans som hun kunne lene hodet på. Og hun kan fortsatt drømme om ham.

Lenge handlet sorgen om at hun ikke hadde ham hos henne, senere er sorgen blitt større over alt han har mistet. Alt han måtte forlate så altfor tidlig. De tre barna hennes han aldri har fått møte.

– Han har gått glipp av så mye.

Heidi holder godt rundt yngstedatteren sin.

– På noen områder kjennes tapet tydeligere. Sorg kommer og går. Å ha det bra, betyr ikke at det er over.