I sommer strømmet tusenvis til vekkelsesmøtene på Vigeland. Hva skjedde etterpå? Vi ble med på et helt ordinært søndagsmøte et halvt år senere.

Livet etter vekkelsen

TEKST: RICHARD NODELAND/FOTO: JACOB J. BUCHARD

– Vekkelsen har snudd opp ned på livet mitt.

Konrad Grimestad står bak talerstolen på Vigeland bedehus og preker til forsamlingen på snaue 100 personer.

Det er søndagskveld i november.

Type kald, mørk, og slapsete.

Men det er utenfor.

Inne er det lyst, varmt og stemningsfullt.

Før Konrad slipper til har det vært velkomst, åpningsord, sang og vitnesbyrd.

Bedehusmøte av det tradisjonelle gamle slaget.

Ett år har gått siden det som skulle bli kjent landet over som «vekkelsen på Vigeland» hadde sin spede begynnelse i de samme lokalene.

Og lite visste de involverte hva som lå foran dem.

– Jeg må klype meg i armen. Hva har jeg egentlig vært med på, sier Arthur Robertsen.

– Det var litt uvirkelig når vi begynte i hallen og mange ikke-kristne fra bygda kom. Folk vi hadde bedt for i lang tid. At det faktisk skjedde, supplerer Ordin Høiland.

Han går til vanlig i nabomenigheten Betania Vigeland, som ganske tidlig ble involvert i vekkelsen som startet på bedehuset.

I vår og sommer strømmet folk til Vigeland for å få med seg møtene som hadde utgangspunkt i Vigeland bedehus.

Lokalet ble raskt for lite, og møtene ble flyttet til nabomenigheten Betania.

Også dette lokalet ble sprengfullt, og vekkelsesmøtene ble holdt i Lindesneshallen som kunne ta inntil 1400 personer.

På det meste møtte 1800 mennesker opp til kveldsmøtene, og en tilstøtende hall måtte tas i bruk for å huse alle frammøtte.

Det hele startet søndag 13. november 2022.

Arthur Robertsen skulle tale og synge på et ordinært søndagsmøte. Tema for talen var «Hvor er det blitt av gnisten?»

Rundt 50 sjeler møtte opp til møtet.

Dobbelt så mange som vanlig.

– Noe må ha skjedd den kvelden. Jeg var der ikke selv, men nærmere 150 personer møtte opp på det neste møtet med Arthur. Jeg tror mange møtte Gud i det første møtet i november, sier Ordin Høiland.

Styrelederen for bedehuset, Geir Norum, sier talen traff noe hos de frammøtte.

– Vi avtalte rett etter møtet at dette måtte vi gjøre igjen. Kjøre ei hel møtehelg.

Arthur ville det skulle skje fort.

Første ledige anledning var i starten av februar.

Enda flere folk strømmet til.

En helg ble til flere, og resten er historie.

***

Ute i novembermørket, med regn i lufta og slaps på bakken, er det ikke lett å finne folk i Vigeland sentrum som kan si noe om vekkelsen.

Noen ønsker ikke å uttale seg. Andre har ikke noe forhold eller kjenner til vekkelsen.

– Min fru var der, men ikke jeg. Det kan nok ha påvirket bygda. Det satte i alle fall Vigeland på kartet og folk kom langveis fra for å delta på møtene, sier en mann vi møter utenfor YX-stasjonen, men som ikke ønsker navn og bilde i avisa.

Inne på stasjonen forteller YX-ansatte Espen Kristiansen at de merket ekstra trøkk de dagene det var vekkelsesmøter i bygda.

– Først skjønte vi ikke hva som skjedde. Det var jo biler og folk overalt. Men så hørte vi at det var fra disse vekkelsesmøtene, forteller Kristiansen, som selv ikke besøkte dem.

– For oss var det jo uansett bra med mye folk, smiler han.

Kristiansen omtaler bensinstasjonen som «navlen av Vigeland» og forteller at han får med seg det folk snakker om i bygda.

– Noen syntes nok det ble litt mye halleluja på lille Vigeland. Andre hadde ikke noe særlig synspunkt. De fleste var nok likevel positive, sier han.

***

Tilbake på bedehuslokalet spør vi hovedpersonene hva de tenker om vekkelsen nå i etterkant.

– Jeg er veldig ydmyk for å ha vært med på dette. Lite ante vi i november i fjor hva som skulle skje. Heller ikke fra møtehelg til møtehelg. Det ble å ta en helg om ganga, sier Geir, bedehusets styreleder.

Totalt ble det avholdt 27 møter fordelt på ni helger. Med nærmere 50 personer registrert frelst.

– Det er de vi selv har snakket med og fått bekreftet. I tillegg dukker det stadig opp folk både her lokalt og langt borte som sier de møtte Gud under vekkelsen og ikke lenger kan sitte hjemme alene. De ønsker å komme i kontakt med andre kristne, forteller Ordin.

Når vi ber dem trekke fram den mest spesielle opplevelsen fra vekkelsen, har de tre ulike fortellinger:

Jeg satt i forbedergruppa, og det å se sterke, synlige helbredelser er noe du ikke glemmer. Når folk kommer med krykker og skinner inn på møtet, men løper ut igjen, glemmer du ikke det med det første, sier Ordin.

For min del var det sterkeste at folk kom til møtene med en veldig forventning. Det var en trang til å komme inn på møtene, og gjerne fremst i salen. Ting jeg ikke har opplevd i mine år på bedehuset, sier Geir.

Det å si ja til kallet om å tale på Vigeland. Og det å kjenne på at nå er det slutt. Nå skal vi ikke fortsette mer. De to opplevelsene var veldig sterke. Det var en berøring jeg fikk på det siste søndagsmøtet. Og en visshet om at forsetter møtene nå, blir det uten meg, sier Arthur.

Møtehelga i august ble nemlig den siste for denne gang.

– Vi har hatt evalueringsmøter kjapt etter hver helg. Er dette noe vi kjenner på skal fortsette? Og da følte vi at nå var det slutt for de store møtene. Vi skal ikke ha flere vekkelsesmøter i hallen, men komme tilbake til de vanlige møtene i forsamlingene våre, forteller Geir.

Og slik ble det.

– Sammenlignet med høsten i fjor har det i år vært veldig bra oppmøte. Godt med folk og god aktivitet. Der vi før hadde mellom 15 og 30 på søndagsmøtene en gang i måneden, har vi i høst vært mellom 100 og 120 annenhver søndag, sier bedehuslederen.

Også hos nabomenigheten Betania har det vært oppsving. Fra 60–70 på møtene før vekkelsen til rundt 100 i snitt nå.

– Vi gamle kan trekke oss litt tilbake nå og la ungdommen slippe til. Mange som sjelden var med i forsamlingen før, er nå de som leder og styrer, forteller Ordin og fortsetter:

– I formiddag hadde vi vitnemøte som varte over to timer og som til slutt møtelederen måtte avslutte. Det er mange som har møtt Gud og ser ting på en helt annen måte.

Noe Arthur bekrefter.

– Mange tar det kristne budskapet mer på alvor nå. De ser det gjelder dem selv, ikke bare alle andre.

***

Mens de tre brødrene skal på bønnemøte i forkant av kveldsmøte, får vi en prat med Tore Ramsland.

For mange kjent som «Tore på Tappen», altså bensinstasjonen på Lunde i Søgne.

Selv om han vokste opp i et kristent hjem, alltid har likt bedehussanger og vært med i mannskoret Søgne kristne sang- og jaktlag, følte han aldri at den kristne troen var noe for ham.

Siden Arthur også var med i mannskoret, spurte han i vår om ikke Tore kunne tenke seg å bli med på et vekkelsesmøte første helga i april.

Og det ble han.

– Det skjedde noe med meg den søndagen, sier Tore og fester blikket i journalisten.

Han forteller at han etter talen til Arthur, plutselig sto framme til forbønn. Noen ba for ham. Selv gikk han opp på scenen og sang bedehussangen «Bønnens makt» sammen med Arthur.

En sang som han alltid har hatt et spesielt forhold til.

– Jeg har alltid blitt kalt et «bønnebarn». Og jeg var så lei av det gnålet. Tenk at det måtte gå 56 år før det skjedde noe, sier Tore og smiler.

– Jeg fikk noe den kvelden som jeg ikke skal slippe. Det var noe helt spesielt med den hallen, og det er det ikke bare meg som sier. Andre forteller at når de gikk inn i Lindesneshallen, forsvant alle bekymringer. Jeg var veldig heldig som fikk oppleve det.

Han beskriver 2. april som et vendepunkt

– Livet har blitt ti ganger bedre. Jeg har ro i sjela. Nye venner. Før var det bare jobb, ikke noe liv. Jeg er veldig takknemlig for det lille bedehuset på Vigeland.

Noe han tydeligvis ikke er alene om. I det klokka nærmer seg 19, fylles møtesalen sakte, men sikkert opp av folk i alle aldre.

På en rad midt i lokalet sitter Pål Sirris sammen med samboeren Linda Trysnes og mora Marit Sirris.

De har tatt turen fra Søgne for å få med seg kveldens bedehusmøte.

– Det er fjerde gang jeg er her. Det er en spesiell stemning her, mener Pål, som kjenner Arthur og derfor begynte å gå på bedehuset på Vigeland i høst.

– Jeg har vært her like mange ganger. Man kan være seg selv her, og det er et godt sted å være, supplerer samboeren.

– Er det ikke nok av bedehus å velge blant i Søgne?

– Det er ikke alle steder som «treffer», men jeg føler meg hjemme her. Får ro i sjelen, svarer Pål, til nikk og bekreftelse fra både mor og samboer.

Noen som definitivt må karakteriseres som «stamgjester» på bedehuset er ekteparet Jorunn og Kjell Braadland.

Ikke bare har de 50 års tilhørighet til stedet. Jorunns far var også aktiv møtegjenger her.

– Jeg kom over bønnelista hans forleden. Hvor alle han ba for sto svart på hvitt. Kun ett av navnene var understreket: Vigeland bedehus, forteller Jorunn.

– Det er helt utrolig det som har skjedd, er de begge samstemte i.

***

Når vi spør trioen som skulle på bønnemøte om hvordan vekkelsen har endret selve bygda, tar de en liten tenkepause.

– Vi er jo litt inhabile her, men jeg tror nok mange i bygda har fått et litt bedre syn på bedehuset enn de hadde før. Og at folk er mer søkende, svarer Ordin.

– Jeg tror også det har blitt mer åpenhet rundt spørsmål om kristen tro i bygda. Ellers er det nok vanskelig å si at bygda totalt sett har endret seg veldig mye, erkjenner Geir.

Framover står mye på programmet for den lille menigheten på Vigeland.

16. desember blir det noe så sjeldent som en god gammeldags slippfest på bedehuset. Arthur med team lanserer nemlig en CD med ti slagere fra vekkelsesmøtene.

– Det var Frode Larsen på piano og min bror (Jan Robertsen) som dro det i gang. Jeg har bare møtt opp, smiler Arthur.

På nyåret venter møtehelg for ungdommer arrangert av Evangeliesenter Ung før det rigges til sangmøter med Arthur og teamet.

I møtesalen har Ann Kristin sunget tre egenskrevne sanger, akkompagnert med gitar og munnspill. Folk har gitt kollekt. Flere har delt sitt vitnesbyrd for forsamlingen.

Konrad Grimestad, for mange kjent som leder for de frivillige under leteaksjonen etter Torjus, har tatt oppstilling bak talerstolen.

Steppet inn på kort varsel som vikar for en predikant som ble syk.

Som mange andre vi har snakket med har vekkelsen også påvirket ham i stor grad.

– Jeg var på avstand fra Gud før vekkelsen. Men Jesus talte til livet mitt. Det er helt, helt utrolig det vi har vært vitne til, sier han.

Før han legger til, det som andre også har sagt denne kvelden.

– Men dette er bare begynnelsen!