– Det er vel snart to år siden. Jeg fikk en melding fra Anders Myrvold etter vi hadde vært med på 71 grader nord med en lenke til låten «Oceans». Jeg så klippet med Taya og begynte å grine. Det er ikke ofte det skjer.

Alejandro Fuentes forteller åpenhjertig om sitt siste tilskudd på musikkfronten. I en helt ny sjanger.

Lovsang.

– Det var så fint. Tekstmessig. Budskapet. Framførelsen. Det bare traff meg. Og når noe sånt skjer når jeg hører ei låt, får jeg lyst til å lage min egen versjon. Akkurat som jeg gjorde med Sail Away.

***

Den 36 år gamle kristiansanderen har jevnlig figurert i norske aviser, tv-kanaler, scener og ikke minst høyttalere i snart 20 år siden han var med på Idol i 2005.

Samtidig har han også levd et A4-liv med familie og «vanlig» jobb.

Alejandro parkerer bilen, myser mot sola, og småprater om vær og vind på vei opp kirkebakken.

Han veksler noen ord både med en kirkeansatt og dama i kafeen, før vi entrer det store kirkerommet.

Artisten setter seg ned i den lille trappa som skiller kirkesalen fra scenen.

Med alter og kors som kulisser, og en, for anledningen, lånt gitar, synger han de første strofene av sin versjon av lovsangslåten «Oceans».

You call me out upon the waters

The great unknown where feet may fail

And there I find You in the mystery

In oceans deep my faith will stand

***

– Det er første gang jeg har fått så mye respons på en låt som denne. Som lovsangslåt treffer den folk på en spesiell måte, men det er veldig gøy å se hvor godt den mottas av andre lovsangsartister, sier Alejandro om låten, som er gitt ut på både spansk og engelsk og omtalt i flere kristne medier.

Selv om 36-åringen for mange forbindes med coverversjonen han og «De nye gitarkameratene» gjorde av Leonard Cohens «Hallelujah» så langt tilbake som 2006, har han aldri prøvd seg på lovsang før nå.

– «Oceans» var første låten jeg kom over. Og da begynte jeg å dypdykke i sjangeren, forteller Alejandro.

Så langt har han funnet en elleve-tolv lovsangslåter han har lyst til å gjøre sin egen versjon av.

– Jeg har funnet noen sykt fine låter. Og relaterer meg mye mer til lovsang enn annen musikk. Kanskje er det fordi jeg er eldre og har blitt far, delvis spør, delvis konstaterer han.

I etterkant av utgivelsen av «Oceans» ble Alejandro kontaktet av David André Østby, kjent lovsangsleder og låtskriver tilknyttet Filadelfiakirken Oslo.

– Jeg kom over Alejandros versjon av «Oceans» på Instagram og la igjen en liten kommentar om at dette var veldig fint, sier Østby.

Lovsangslederen kjente ikke Alejandro personlig fra før, men var interessert i hvorfor han ga ut akkurat denne sangen.

– Den presenterer en åndelighet, men også et tydelig kristent budskap. Det er en vakker låt som Alejandro har en flott tolking av. Han har et særpreg som artist, og jeg synes det er fint at han uttrykker tro på denne måten.

Østby synes det er positivt at yngre artister har blitt mer frimodige på å dele tro.

– Kristen-Norge har vært hoffleverandør av artister og musikere til popbransjen i årtier. Mange ville blitt overrasket over hvor mange av dem som har sin bakgrunn fra sang og musikk i kirker og bedehus, fortsetter lovsangslederen, som mener lovsang som musikksjanger i Norge er mye større enn hva mange tror.

Etter en kort samtale med Alejandro over telefon, har de to nå avtalt å møtes.

– Jeg er åpen for å se om vi kan gjøre noe sammen, så får vi nesten bare ta tida til hjelp.

Alejandro selv setter stor pris på henvendelsen.

– Det er kult at en av de største innen lovsang i Norge tar kontakt. Jeg ramset opp låtene jeg har lyst til å spille inn, så må vi nesten se om det blir album eller ei.

***

At vi treffer den kjente artisten i Flekkerøy kirke er ikke tilfeldig. Ikke bare bor trebarnsfaren på øya. Han går også jevnlig i kirka.

– Hva er ditt forhold til kristen tro?

– Jeg er oppdratt katolsk, kona er kristen og barna mine døpt kristne. Selv prøver jeg å være i kirka hver søndag. Enten her eller i Solkollen (Flekkerøy misjonskirke).

36-åringen er ikke vanskelig å få i snakk om troa si.

– Jeg har alltid vært religiøs, men ikke pratet så mye om det. Jeg har nok ikke vært voksen nok til å ha en samtale rundt det. Samtidig har jeg heller ikke blitt spurt om det fra dere. Selv ikke da jeg tatoverte et kors på halsen i 2016.

– Har troa di endret seg med årene?

– Absolutt. Den har blitt sterkere. Jeg kjenner meg godt igjen i lignelsen om den bortkomne sønn. Det har jeg selv vært en god stund i livet. Men nå har jeg kommet tilbake, svarer Alejandro.

Det gjorde han for så vidt omtrent samtidig som korset ble tatovert. Da bestemte han seg for dedikere mer tid til troen. Ta den litt mer seriøst.

Så har det heller ikke påvirket ham rent trosmessig noe negativt at han bor på Flekkerøy, bibelbeltets beltespenne.

– Da familien kom til Norge fra Chile i 1988, bodde vi ett år på Skjærgårdsheimen her ute. Og der har jeg en spesiell link, sier Alejandro.

– For to år siden var jeg på et punkt der jeg sa til Gud at «hvis du finnes, må du gi meg et tegn». Fem minutter senere dro jeg på Kiwi for å handle. I butikken la jeg merke til noen misjonærer som kikket ekstra mye på meg. «Hvorfor gjør de det? Skal de rane meg», tenkte jeg. Da jeg gikk ut av butikken, kom det som viste seg å være brasilianske misjonærer fra nettopp Skjærgårdsheimen bort til meg. «Så kule tattoos du har. Kan vi velsigne deg»? Det er et tegn, det! Jeg var helt, wow, fem minutter, Gud? Så raskt!

Alejandro endte opp med å henge med brasilianerne resten av sommeren.

– Det gjorde mye med meg. Jeg tror ting skjer for en grunn!

***

I kirkerommet prøver fotografen å finne stedet med best lys. Alejandro peker på en stolrekke foran midten, litt til venstre i rommet.

– Der er «våre» plasser, sier han og smiler.

Selv om han går fast i Flekkerøy kirke, vil han ikke definere seg som det ene eller andre. Verken katolsk, kristen eller protestant.

– Det er det samme for meg hvor du går. Jeg er jo oppdratt katolsk, men har ikke vært i den katolske kirka på mange år, sier Alejandro og viser fram smykke med kors og amulett av Sankt Josef.

At 36-åringen nå forsøker seg på lovsang, betyr derimot ikke at han blir fast forsanger i kirka.

– Nei! Gudstjenesten er mitt fristed. Da vil jeg enten sitte i salen og lære noe eller følge barna på søndagsskolen.

Troen er nemlig noe han ønsker å dele med barna.

– Ja, der begynte jeg tidlig. De ser meg be hver dag, og av og til blir de med selv. Jeg tvinger dem ikke, men prøver å være et godt forbilde, sier Alejandro.

Med tre barn i alderen to, tre og åtte år er det full fart hjemme hos familien Fuentes.

– Familien betyr alt for meg. Alt jeg gjør, gjør jeg for dem. For å være den beste ektemann og far jeg kan være. Forsørger og beskytter, sier trebarnsfaren.

Som utover familie og musikk også jobber som personlig trener.

Noe han har gjort siden 2014.

– Jeg er fortsatt PT på Solsiden, men holder samtidig på å bygge opp mitt eget nettbaserte treningskonsept.

Trening er for øvrig langt mer enn bare jobb for Alejandro.

Han trener mandag til lørdag. Styrke, klatring, svømming og løping.

– Løping er også et fristed der jeg får samlet tankene. En time i skogen eller på asfalt er rein terapi, mener Alejandro.

Likevel. Musikk er fortsatt hovedinntektskilden for kristiansanderen. Selv om det mer har form av hobby enn jobb.

– Etter korona har bransjen endret seg. Nå er det spillejobber man lever av, og det betyr mye tid borte fra familien. Noe jeg ikke ønsker.

***

Det blir likevel en julekonsertturné på Alejandro. Seks uker på veien. Inkludert helger.

– Det blir mange kirkebesøk, som er bra, men tungt å være borte fra mine tre barn. Det er det verste. Og reise vekk fra dem. Men så gjør jeg jo turneen for dem også, sier Alejandro.

Han har vært med på så mye gjennom 20 år i musikkbransjen, at nå fokuserer han på det han har lyst til å gjøre.

– Jeg stresser ikke. Og har ikke dårlig tid. Jeg kan jo godt holde på i 20 år til.

***

– Det er et rom her inne hvor akustikken er veldig god! Vi kan gå dit om du vil, sier Alejandro.

Intervjuet er over, men fotografering gjenstår. I et lite kapell i den gamle delen av kirka får vi en ny smakebit av lovsangslåten. Denne gang a cappella.

– Jo færre tilskuere, jo mer koster det for meg å synge, sier Alejandro til trioen som har blitt med inn.

På vei ned kirkebakken kommer 36-åringen på at det var nettopp i en kirke det hele startet. Nærmere bestemt kirkekoret Con Amore i Greipstad.

– Jeg ble nesten kastet ut da, for jeg likte å synge solo, humrer Alejandro.

– Men jeg begynte faktisk der da, så det er jo gøy å være tilbake i den settinga der det startet.

– Husker du hva du sang den gang?

Alejandro drar litt på det, før han synger noen strofer.

Og selv om den nok ikke karakteriseres som lovsang, er det ikke veldig langt unna. Den bortkomne sønnen er definitivt tilbake.

Lean on me

When you’re not strong

I’ll be your friend

I’ll help you carry on