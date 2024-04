EVJE OG HORNNES: – Jeg var på tur oppi dalen da min eldste bror ringte. «Eivind ligger på sykehuset. Du bør nok komme hjem».

Torstein Risdal Hannås (22) forteller om sin tøffeste utfordring så langt i livet. Dagen da bestevennen og broren gjennom 18 år, Eivind, plutselig fikk hjerneblødning og døde to dager senere på Rikshospitalet i Oslo.

Torsteins bror, Eivind, da han var to og et halvt år gammel.

Hendelsen, som fant sted i november 2019, har vært med på å forme Torstein til den han er i dag. Tømrer, brannmann og muligens Norges tøffeste. Noe vi snart skal komme tilbake til.

105 kg muskler

Tross den barske fasaden, 105 kilo med muskler fordelt på 197 centimeter, er 22-åringen fra Hornnes hyggeligheten selv når vi treffer ham på slutten av arbeidsdagen i et byggefelt på Hornåsen noen få kilometer sør for Evje sentrum. På riktig side av elva, ifølge honndølen.

God stemning på arbeidsplassen. Frank Åsland til venstre, Torstein Risdal Hannås til høyre.

– Torstein tar alt det tunge. Men han vil det jo sjøl, da, sier Frank Åsland og smiler lurt.

Medeieren og styrelederen i KW-Bygg, arbeidsgiveren til 22-åringen, er godt fornøyd med å ha en kraftkar på arbeidslaget.

– Om vi er redde for ham? Nei da! Vi er flere her, så vi skal nok få lagt ham i bakken om nødvendig, humrer Åsland.

Torstein har tre år som voksenlærling bak seg, og fikk fagbrevet som tømrer rett før helga.

Nå gjenstår det bare å sette opp et par gipsplater i ei bod på nybygget de jobber med, før arbeidsdagen er over.

Spise, jobbe, trene, sove

Kort tid etter har vi slått oss ned i stua i barndomshjemmet til Torstein.

Eller for å bruke mamma Gjertruds ord.

– Heim å ete, ete, ete. Og sove.

Torsteins mor har nemlig kommet hjem hun også, men har under ingen omstendighet tenkt å bli med på bilder. Uansett hvor mye vi spør. Hun disker i stedet opp med kaffe og kringler til alle. Og småkrangler litt med sønnen.

– Jeg blir så glad når han flytter ut. Dere vil ikke tro. Han spiser noe helt enormt. Men nekter å spise helt vanlig middagsmat.

– Jeg er ikke kresen, protesterer Torstein.

– Pølse og potetstappe ville du ikke ha, kontrer mor.

– Jeg spiser ikke dritt. Pulverpotetstappe og Grandiosa kan jeg ikke spise når jeg trener, svarer Torstein.

Alt sagt med glimt i øyet og smilet på lur.

Det samme humøret han har vist fram tv-skjermen.

Ville utfordre seg selv

På Norges tøffeste har Torstein nemlig gjort en god figur de første episodene av sesong fem.

22-åringen søkte to ganger på å bli deltaker, men fikk først napp på tredje forsøk.

– Jeg har alltid fulgt med på det programmet, og har hatt lyst til å utfordre meg selv. Se hvor mye jeg tåler. Hvor langt ned i kjelleren jeg kan komme, sier Torstein.

Etter videointervju og fysisk opptaksprøve sammen med 40 andre, ble han til slutt blant årets ti deltakere.

Foto: Erlend Laanke Solbu / NRK

Gjennom tre uker i fjor sommer konkurrerte han i tøffe øvelser på den nedlagte oljeplattformen Albuskjell utenfor Trondheim sentrum.

Torstein hadde fryktet å møte «mange som er store og ser litt skumle ut», men ble beroliget da han ble kjent med dem.

– Vi var en stor gjeng! Og det ble aldri dårlig stemning.

Blod, svette og tårer, i alle fall det midterste, ble derimot mye av.

Konkurransene på Norges tøffeste beskriver Torstein som «ekstremt harde og helt utenom det vanlige hvor du testes både psykisk og fysisk».

Og de innebar alt fra å bære all bagasjen til deltakerne på båre 11 kilometer, henge så lenge man kan i armene fra en stang over sjøen, løpe etter de andre deltakerne med bildekk hengende bak seg til å klamre seg til et roterende «grillspyd» så lenge man klarer.

Torstein sammen med programleder Jørgine Vasstrand på innspillingsplattformen «Albuskjell» i Trondheim. Foto: Erlend Laanke Solbu / NRK

– Jeg hadde ikke forberedt meg noe særlig på de oppgavene vi fikk, men det å være allsidig er absolutt en fordel. At man både har styrke og utholdenhet, mener 22-åringen.

Treningsgleden har Torstein hatt gjennom hele livet. Ikke bare i dag som 1. divisjonsspiller i håndball for Randesund IL og norgesmester i brannsport.

– Jeg kan huske fra han var en liten drittunge og hadde gått i 17. mai-toget. Det var rett hjem, skifte og på trening, humrer den frittalende mora.

Mistet broren

– Både han og Eivind har holdt på med idrett fra de var små, fortsetter hun og sikter til Torsteins avdøde bror.

Allerede tidlig i første episode forteller 22-åringen om forholdet dem imellom og hvordan det tragiske dødsfallet har påvirket ham i etterkant.

– Han var ett år eldre enn meg, men vi var omtrent som tvillinger. Vi var sammen på alt. Spilte håndball sammen. Trente sammen. Hadde felles kompiser, mimrer Torstein, minstemann i en søskenflokk på fem, nå fire.

Torstein og Eivind hang sammen som erteris da de vokste opp.

Sterk var Eivind også. Et «beist», skal vi tro 22-åringen.

Så skjedde det som ikke skulle skje 29. november 2019.

Eivind, som var alene hjemme, hadde blitt oppringt av kompisene som lurte på om han skulle bli med til byen, noe han ville.

Men da kompisene kom for å hente ham en halvtime senere, kom han ikke ut som avtalt. Og svarte heller ikke på mobil eller ringeklokke.

Kameratene gikk til slutt inn i huset, der de hørte en rar lyd fra badet. Det var fortsatt ingen respons, så de fikk til slutt lirket opp den låste baderomsdøra og fant Eivind sammensunket, rammet av en voldsom hjerneblødning.

Ambulanse ble tilkalt umiddelbart og Eivind ble kjørt videre til sykehuset i Kristiansand først, deretter til Rikshospitalet.

Men livet sto ikke til å redde. Søndagen etter døde han.

– Gjort meg sterkere

– Jeg var helt nede. Jeg husker jeg tenkte jeg aldri kom til å komme meg på beina igjen, sier Torstein.

I etasjen over står rommet til Eivind omtrent som det var da han levde. Veldig populært når nevøer og nieser kommer på overnatting.

Bilder fra oppveksten. Klær. Deriblant ei treningsskjorte Eivind pleide å bruke.

– Hva har din brors død gjort med deg som person?

– At jeg tar mer vare på folk rundt meg, svarer Torstein etter litt betenkningstid.

– Det har gjort meg mye sterkere i alt! Vi konkurrerte alltid når vi trente. Eivind skulle bli tømrer. Og drømte om å bli brannmann. Nå har jeg gått samme vei. Både for å fullføre det han startet på, men også fordi jeg selv har lyst.

Tatoveringen etterlater liten tvil om hvor mye brødrene betydde for hverandre.

Evjes yngste brannmann

22-åringen har nemlig jobb som deltidsbrannmann i tillegg til å være tømrer. En jobb han har lyst å ha på fulltid.

Drømmen om å bli brannmann hadde han ikke som barn. Den blusset først opp i Forsvaret.

– Ti rekrutter kunne bli brannsoldat. Jeg gikk på opptaket sammen med 70–80 andre og ble til slutt en av de heldige. Med røykdykkerkurs, lappen på lastebil og hele greia. Da jeg dimitterte dukket det opp en ledig stilling på Evje brannstasjon. Jeg søkte og fikk den, og ble yngstemann på stasjonen, forteller 22-åringen stolt.

Det er også derfor han konstant går med en walkietalkie i beltet. 24 timer i døgnet. 365 dager i året. Såframt han ikke har bedt om fri eller ferie.

– I snitt går nok alarmen en gang i uka. Og da er det om å gjøre og komme seg til stasjonen, forteller deltidsbrannmannen.

Noe vi også har tenkt å gjøre nå.

Fem minutter senere er vi på plass på stasjonen som totalt 18 deltidsbrannmenn er tilknyttet.

Torstein tar oss med inn i garderoben der uniform, støvler og hjelm står klar til utrykning. Vi får en demonstrasjon i påkledning, før vi fortsetter inn på stasjonens treningsrom.

Norgesmester i brannsport

Da Torstein ble brannmann, startet han nemlig med den krevende idrettsgrenen brannsport. En konkurranseform der man skal gjennomføre en hinderløype i brannbekledning på best mulig tid. Hinderløypa består av en rekke krevende øvelser som er basert på brannvesenets daglige oppgaver.

Foto: Privat Foto: Jacob J. Buchard Foto: Jacob J. Buchard

– Skal jeg ta ei økt på tredemølla?

Minuttet senere løper Torstein med full mundur, 130 kilo fordelt på mann, uniform, hjelm, maske og oksygenflaske, på tredemølla med ti prosent stigning.

Det hele blir avsluttet med 20 armhevinger.

Litt svett, litt andpusten, men fortsatt like blid, tar han oss med ut i garasjen og stasjonens tøffeste brannbil. I den vil han helst sitte midterst bak, klar til å røykdykke inn i en brennende bygning.

Evjes «Dolph Lundgren»

Med ansiktet, eller i dette tilfellet også kroppen, på tv to ganger i uka, er det ikke til å komme bort fra at man blir lagt merke til.

Konkurrentene i Norges tøffeste har omtalt Torstein som «en gresk gud». Andre mener han ligner mer på den svenskamerikanske actionhelten Dolph Lundgren. Vel å merke i sine yngre dager.

– Det er sykt mange som har kommet bort til meg og sagt det. Da jeg var på dykkerkurs i Mauritius overhørte jeg instruktørene snakke om Dolph Lundgren og peke på meg. Senest på treningssenteret her hjemme kom en 60–70 år gammel mann bort og sa han hadde sett Rocky. Og at jeg var kliss lik Dolph, humrer Evjes svar på legenden.

Trykk på høyttalersymbolet for lyd:

Som ellers ikke merker stort til kjendistilværelsen i Indre Agder. Noen meldinger blir det, men lite med friere på døra. Kanskje like greit med tanke på at Torstein allerede har dame.

Planene framover for bygdas store helt er ennå ikke lagt.

– Jeg er åpen for mye, så jeg får ta det som det kommer. Men jeg har søkt meg inn på brann- og redningsskolen og får svar i slutten av måneden, sier Torstein og legger til:

Hva svaret enn blir, kommer det neppe til å stå på de fysiske testene.