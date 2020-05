«Jeg sier til mine barnebarn at en gang kan de fortelle egne barn og barnebarn om unntakstilstanden i 2020»

Jeg vet et par ting om deg. Det ene er at du akkurat nå leser dette. Det andre er at du bærer på en unik historie. Hvem du er, hvor du bor og hvordan du har det, aner jeg muligens ingen ting om.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn