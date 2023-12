Foto: Matti Bernitz/TV2 – Jeg har blitt en bedre versjon av meg selv

TEKST: HILDE WØHNI JOAKIMSEN/FOTO: KJARTAN BJELLAND OG MATTI BERNITZ (TV2)

KRISTIANSAND: – Vi er kjempestolte og superkry. Vi sitter klistret og heier, og så griner vi en skvett, sier enhetsleder på ortopedisk sengepost ved Kristiansand sykehus, Linda Stiansen Johansson.

Hun er sjefen til Patrick Åteigen (27), som i disse dager sjarmerer tv-seere med sin lune humor og ærlige framstilling i «Kompani Lauritzen: Tropp 2» på TV2 Play.

Sykepleier og nattevakt Åteigen er tilbake etter innspillingen, og kollegene heier på ham hver gang han er på skjermen.

– Det som har gjort mest inntrykk er den sårbarheten du viser. Det er vondt å se når du ikke har det greit. Men du har også god humor, og vi kjenner deg igjen i framstillingen. Du får vist fram deg, sier Bettina Døsvik.

Kollegene Linda Stiansen Johansson og Bettina Døsvik er stolte av Patricks innsats.

– Det var så gøy å være med i «Kompani Lauritzen: Tropp 2". Jeg savner det helt vanvittig, og tenker på det daglig. Det var enormt tungt å være med, men hele opplevelsen var så fantastisk.

Opptakene ble gjort tidligere i vår.

Patrick er nå tilbake i Vennesla der han bor, og han er i full gang med jobben som sykepleier på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

«Mangler omsorg for seg selv»

I TV2s programomtale skriver de at «Patrick meldte seg på programmet fordi han har dårlig selvbilde og selvtillit, og fordi han føler at han mangler omsorg for seg selv. Han håper deltakelsen kan bidra til at han får mer tro på seg selv.

– Det er to ting jeg virkelig gruer meg til: Fysiske tester, og det å skulle kle av meg og være i bar overkropp rundt så mange folk, og ikke minst foran tv-kameraene.»

– Huff, ja. Jeg har dårlig selvbilde, og ser det ekstra godt på TV-bildene, sier Patrick Åteigen.

År med mobbing på grunn av overvekt har satt sine spor, og Patrick har ikke vært flink nok til passe på seg selv.

Foto: Matti Bernitz/TV2

– Det ble så tydelig under opptakene – også for meg. Det var som å se seg selv i et speil, og jeg hadde mest lyst til å grine, forteller han.

Patrick forteller at han i begynnelsen syntes det var vanskelig å komme i en så tett gruppe.

– Vi skulle gjøre så mye sammen, og jeg slet med å åpne opp og ta del i gruppa. Men så kjente jeg fort at det var sykt bra. En ting er at folk kan lene seg på deg, men du kan også lene deg på andre, sier han.

«Dag Ottos sønn»

Fra å ikke være så snill mot seg selv, endrer han seg gradvis og snur på flisa. Dermed mestrer han også ting han aldri hadde trodd han skulle gjøre.

Som da han består «Operasjon Istapp»: Ikke bare skulle han isbade, han skulle også dykke under isen.

Og det klarte han.

Da måtte oberst Dag Otto Lauritzen felle en tåre. Og ikke nok med det, han kalte til og med Patrick for «min sønn».

Foto: Matti Bernitz/TV2

– Det er Kristian (major Ødegård) som har en greie på at en i troppen alltid blir min sønn, og denne gangen ble det Patrick. Han er en fantastisk fin gutt, det er helt sikkert, sier obersten til Fædrelandsvennen.

Patrick selv synes nesten det er litt gøy at han fikk Dag Otto til å gråte.

– Det er fint å gjøre inntrykk på en mann som har fått til så mye. Jeg har enorm respekt for ham, sier han.

Dag Otto Lauritzen er full av lovord om Nummer 10 Åteigen, og innsatsen hans i serien.

– Patrick er et bindeledd i gruppa og han er viktig for de andre. Han er en ressurs for gruppa, der mange sliter i hverdagen. Patrick er en flott fyr, men han snakker dessverre seg selv ned, sier Dag Otto Lauritzen og fortsetter:

– Jeg håper Patrick tar med seg det han har lært, og at han skryter av seg selv hver eneste dag. Det har han virkelig all grunn til. Han har veldig mange gode kvaliteter som person.

Obersten mener at for å bli en bedre versjon av deg selv, må du bli kjent med deg selv.

– Mange norske ungdommer har godt av å få noen nye verktøy både når det gjelder regler, orden, ansvar og det å vare på seg selv. Det var det som var den opprinnelige planen for Kompani Lauritzen. TV2 ønsket seg kjendiser først, og det var egentlig fint, for da ble seerne gjort kjent med serien og konseptet før «Tropp 1» og «Tropp 2» ble laget. Og vi ser jo at deltakerne har utrolig godt av å være med, sier han.

Foto: Matti Bernitz/TV2

Noe var galt

Før Patrick meldte seg på til Tropp 2, hadde lenge kjent på at ting ikke var som de skulle. Men han visste ikke helt hva.

– Jeg har alltid vært sosialt flink, men da jeg kom hjem etter å ha vært med folk fikk jeg som regel en uro jeg ikke klarte å identifisere. Jeg visste ikke hva det var, og hvorfor det kom. I ettertid ser jeg at det rett og slett var en tomhet, forteller han.

Venndølen hadde også prøvd ut en rekke utdanninger og hobbyer i jakten på seg selv.

– Jeg har studert blant annet musikk, realfag matematikk, eiendomsmeglerfaget og jeg har vært innom BI. På hobbybasis har jeg også vært innom det meste; håndball, fotball, paintball og en gang var jeg til og med på en rideleir. Jeg fant ikke ut av noe, og skjønte at jeg hadde et genuint identitetsproblem, forteller han.

Patrick innså at han måtte gjøre noen valg og han bestemte seg for en endring da han leste om «Tropp 1», og hva deltakerne opplevde.

– Alle 12 deltakerne i «Tropp 1» fortalte fine ting, og da tenkte jeg «åffer ikke?», forteller han.

Patricks første møte med innspillingen ble tøft. Alt var nytt; et militært regime, kamera på alle kanter og folk han ikke kjente, som han skulle dele alt med i noen uker.

Kjærlighet

Vel hjemme i hverdagen, har Patrick fått noen nye verktøy å jobbe med i prosessen med seg selv.

– Det startet en tankeprosess, og nå er jeg mer bevisst. Men gamle mønster dukker plutselig opp igjen, og det tar tid å bryte dem. Nå er jeg bevisst på å ansvarliggjøre både tankene og følelsene mine, sier han og utdyper:

– Det har skjedd noe med meg. Jeg har blitt en bedre versjon av meg selv. Det er dette med egenomsorgen som er det viktigste. Det er som foreldre til barn; man må sette grenser. I tillegg lar jeg meg kjenne at jeg er god nok, og at jeg får til ting. Deltakelsen i Kompani Lauritzen har gjort meg godt, smiler han.

Og det er en annen grunn til det glade smilet også: Patrick har nemlig funnet kjærligheten.

Mens episodene har gått sin gang på TV har det tikket inn amorøse meldinger til Patrick fra kvinner i nord og sør. Mange har latt seg sjarmere, men det var ei jente som smatt rett inn i Patricks hjerte med sine meldinger.

Iris Lian (28) fra Bardu deltok i «Kompani Lauritzen: Tropp 1», og hun og Patrick begynte å snakke på Instagram.

– Vi pratet og møttes, og nå er vi kjærester. Det er vanskelig med avstanden, og vi får ikke møttes ofte nok. Men vi har det veldig bra, og har opplevelsen med «Kompani Lauritzen» til felles. Det er unikt, sier Patrik Åteigen.