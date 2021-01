De to er helikoptersendt til Hardangerjøkulen med et viktig oppdrag: Måle snø- og isdybde for arbeidsgiveren Statkraft.

Kraftgiganten følger utviklingen på Hardangerjøkulen nøye. Norges sjette største isbre kan være helt borte i slutten av århundret.

Hva skjer da med produksjonen på Norges nest største vannkraftverk nede ved fjorden i Sima i Eidfjord?

Og når isen blir borte, vil et helt nytt landskap med daler, fjelltopper og innsjøer gradvis åpenbare seg midt oppe på vidden.

Hvor tar vannet da veien?

