En augustdag i 1998 reiste 17 år gamle John Arne Riise til Monaco for å bli fotballproff. Mange advarte ham. Sa han var for ung, for uerfaren. Han bestemte seg for å vise dem. At de tok feil. At han hadde det i seg, alt som skal til for å lykkes. For å nå toppen.

Det er gått 24 år. John Arne Riise er 41 år, med lisens til å trene fotballspillere. Nå er han sportslig ansvarlig for Avaldsnes kvinner. Søndag starter Toppserien, og mange tviler på at han vil lykkes.

– Det er så mange der ute som vil at jeg skal mislykkes. Det inspirerer meg. Motiverer meg til å vise dem. At de tar feil.

– Jentene sutrer aldri

I en liten, hvit brakke sitter John Arne Riise foran et vindu med røde gardiner. De få kvadratmeterne deler han med flere. Utenfor ligger treningsbanen og stadion med plass til noen få hundre tilskuere. Det blåser. Like mye som det alltid har gjort rundt Riise.

– Jeg bryr meg ikke om vind og regn. Er vant til Ålesund og England. Og om jeg spiller for 100 publikummere eller 20.000 betyr ikke noe. Jeg har en jobb å gjøre. Jeg skal hjelpe laget mitt til å prestere best mulig. Og bidra til at damefotballen får mer oppmerksomhet og større status.

– Jentene klager aldri, sutrer ikke, bare gjør det de får beskjed om, sier John Arne Riise, som vil ha seriøsitet kombinert med masse latter og humor.

Om det blir en positiv Riise-effekt, er for tidlig å si. Men publisitet? Garantert. TV 2 skal lage realityserie om ham og jentene.

– Hva er den største forskjellen mellom herre- og damefotball?

– Fysikken, det er åpenbart. Og taktiske disposisjoner. Og så reagerer jenter annerledes enn gutter. De tar til seg beskjeder og informasjon på en annen måte. De kan være litt mer følsomme.

Riise applauderer jentenes innsatsvilje og profesjonalitet.

– De er veldig dedikerte. Men av og til tenker jeg at de nesten er for lojale. Jentene klager aldri, sutrer ikke, bare gjør det de får beskjed om.

Selv kan han ikke lenger buse inn i garderoben i pausen eller etter kamp. Uansett hvor sint eller frustrert han måtte bli.

– Det har med respekt å gjøre, jeg må banke på.

– Du og 20 jenter, er du redd for #metoo-saker?

– Nei, det er jeg ikke. Det har aldri slått meg at jeg skal havne i en sånn #metoo-situasjon. Vi har regler i klubben, de har vi snakket om. Det handler om normal folkeskikk.

John Arne Riise Hvem: Født 24. september 1980 i Molde. Bor på Avaldsnes, Karmøy. Har fire barn: Ariana, Patrick, Emma og Colin. Hva: Han var fast på det norske fotballandslaget frem til han ga seg i 2013, er den som har spilt flest kamper for herrelandslaget. Spilte for blant annet klubbene Monaco, Liverpool, Roma og Fulham. Hvorfor: Trener for Avaldsnes kvinner som spiller i Toppserien. Den starter i morgen.

John Arne Riise har selv to trenerforbilder. Liverpools Jürgen Klopp og Manchester Citys Pep Guardiola. Ikke bare fordi de leverer enorme fotballprestasjoner- og resultater, men også fordi de bryr seg om spillerne sine.

En sånn trener har John Arne Riise ambisjoner om å være.

– Jeg vil være der 24/7 for jentene. De skal vite at de kan snakke med meg om alt. Ringe meg når som helst.

John Arne Riise har bare vært tre måneder i klubben.

– I begynnelsen var mange litt starstruck. Sånn er det ikke lenger. Jentene er blitt kjent med meg. Ikke den karen mediene alltid har fremstilt.

Dumsnill, cocky og arrogant

Det er snart 19 år siden John Arne Riise fikk stempelet som en bråkmaker, etter en treningsøkt med landslaget på Marienlyst stadion i Drammen to dager før en privatkamp mot Portugal.

Riise og John Carew havner i munnhuggeri på banen, og Riise leverer en spyttklase foran skoene til Carew. På spillerbussen senere klarer ikke Carew å dy seg. Han bruker nevene og knocker Riise. Episoden skaper overskrifter verden rundt, i Norge døpes den til «Slagene i Drammen.»

I denne brakka har John Arne Riise kontor. Jeg trives og synes det er godt å leve et mer normalt liv ,sier John Arne Riise.

Riise og Carew skværer opp, men fortellingen om Riise som en usympatisk, provoserende hissigpropp ble etablert. Senere kom historier om playboyen som flashet sportsbiler og dyre klokker, millionlønninger, konkurs, rettssak mot egen manager, forholdet til moren Bente, avtale med tippeselskapet Betsson, SMS-meldinger til kjendisdamer, bryllup, skilsmisser.

– Jeg har et greit forhold til mediene, bortsett fra et par journalister som har gått over grensen med historier om mitt privatliv. Jeg er et menneske som har gått på mange smeller, det gjør mange andre også. Men det blir nesten alltid et helvetes trøkk i mediene med meg.

– Men du har virkelig budt pressen opp til dans i disse årene?

– Ja, jeg legger ikke skjul på at jeg har brukt mediene til å sette press på meg selv. Det gir meg en voldsom inspirasjon når avisene lager oppslag. Men mange ganger har de latterliggjort meg.

Og den vanlige mannen i gaten, sier Riise, leser jo alt dette. Sånn skapes det usympatiske bildet av meg.

– Jeg føler meg veldig misforstått av det norske folk.

– Hvordan tror du folk flest oppfatter deg?

– Mmm ... Dum ... nei, kanskje dumsnill. En fyr som har gjort og sagt mange teite ting. Cocky, arrogant, paranoid ... Men igjen: Det er sånn mediene fremstiller meg, og hvis jeg hadde lest alt dette om en annen, ville jeg kanskje gitt vedkommende samme karakteristikker.

– Hvordan er du da?

– En følelsesmessig person, en mann som tror det beste om andre og som blir lett glad i folk.

John Arne Riise deler gjerne opp-og nedturer med offentligheten. – Jeg har et greit forhold til mediene, bortsett fra et par journalister som har gått over grensen med historier om mitt privatliv.

Rødt hår og fregner

John Arne Riise har en svart boks som han legger alle vonde minner i. Den finnes inne i hodet hans. Boksen har en nøkkel, og han kan låse den for å gjemme et nytt minne der. Når minnet er lagt bort, forsvinner det i mørket det fortjener.

Dette kommer frem i biografien «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise» fra 2017, ført i pennen av Jens M. Johansson.

Riise liker ikke å snakke om og tenke på mørke ting. Han vil ha lyset på i livet sitt. Men som voksen, har han valgt å lete frem noe fra boksen: Hendelser fra barndommen, som har preget ham så mye at han hverken kan tie om dem, eller late som de ikke skjedde.

Det er lunsjtid mellom to treningsøkter, og John Arne Riise sjekker sms-meldinger, drikker rød saft, spiser laks og vafler.

Han er 10–12 år, bor på Slinningsodden utenfor Ålesund. For ung til å forstå betydningen av ordet mobbing. Men han fornemmer at han er annerledes, at de andre synes han er og ser rar ut. Rødt hår og fregner. Han er uten nære kompiser, det er ham mot alle de andre. Så han bestemmer seg for at også han skal bli godt likt og populær en gang.

Han blir bestevenn med fotballen. Guttungen står opp kvart på seks hver morgen. Mens han løper, tenker han på dem som er slemme mot ham. Etter skolen trener han med guttelaget. Etter det står han og skyter på et selvlaget plankemål. Og om kvelden løper han igjen.

– Jeg ble nok på mange måter drevet fremover av tanker om hevn. Men jeg elsket å trene, jo hardere, jo bedre.

Han får plass på laget til Aalesund og spiller noen kamper på juniorlandslaget. Så ringer en agent, og plutselig sitter han på flyet til Monaco. Suksessen han opplever, fører ham blant annet inn i kretsen rundt fyrst Albert. Men de vonde minnene har aldri helt forsvunnet fra den svarte boksen.

John Arne Riises største øyeblikk som fotballspiller skjedde 25.mai 2005 på Ataturk Olympic Stadium i Istanbul. Da vant Liverpool over MC Milan i Champions League- finalen. Her jubler Riise sammen med lagkamerat Vladimir Smicer. Foto: Thomas Kienzle/ Ap

– Jeg blir aldri ferdig med gutten med rødt hår og fregner. Han som alltid var alene og strevde sånn for å bli godt likt. Lenge, kanskje litt fremdeles, sliter jeg med troen på at jeg er god nok som den jeg er.

– Selvtilliten din er god, men selvfølelsen dårligere?

– Ja. Jeg har fortsatt komplekser for utseendet. Men når det kommer til alt jeg har prestert på fotballbanen, er jeg trygg. Den tryggheten har jeg også med meg som trener.

Ferdig med damer

Såpass trygg er han, og såpass mye press legger han på seg selv, at han sier høyt at han vil bli Premier League-trener en gang, kanskje om ti-tolv år. Og at han vil lede Norges landslag.

– Noen synes sikkert at det er en dum ting å si. Og jeg kunne sittet her på brakken og tiet om ambisjonene mine, men nok en gang bruker jeg medier til å pushe meg selv.

John Arne Riise med sin gravide kone Louise Angelica Riise på den røde løperen til en Elle-fest i 2019. Foto: NTB Det ble mye bråk da statuen av John Arne Riise utenfor Color Line Stadion i Ålesund fikk navnet «Fotballspilleren». I 2018 ble den døpt på ny, til «John Arne Riise.» Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB ← →

Han kunne også ha tiet om privatlivet sitt. Om at han er singel, at han er ferdig med damer, faste forhold og aldri vil forelske seg igjen. Men sånn er ikke John Arne Riise.

– Jeg har vært gift tre ganger, det funket ikke for meg. Jeg trenger ingen ring på fingeren. Og jeg skal ikke bli pappa igjen. Jeg har fire flotte unger som jeg skal følge opp best mulig, og jeg vil ha et godt forhold til mødrene deres.

– Er det sårt, ikke å ha lykkes med ekteskapene?

– Ja, det er det ... Det er ikke min skyld alene, at jeg er skilt tre ganger, men jeg har vært veldig egoistisk. Vært ekstremt opptatt av meg selv og min karriere. Og nå som trener, må jeg bruke enda mer tid på jobben. Så, ja, jeg tror det passer bra nå å være singel.

John Arne Riise sier bråket og konfliktene med hans to første koner nå er historie, men at oppbruddene har vært vanskelige, spesielt med hensynet til de fire barna han har. På 21, 12, 10 og 2 år.

– Motivasjonen min har aldri vært penger, den vil fortsatt være å bevise at jeg kan lykkes. Mot alle odds, sier John Arne Riise.

– Men jeg er god på Facetime, og er ekstremt glad og stolt over de fire ungene mine. Og det viktigste: De har det bra.

Også John Arne Riise har gode dager nå. Han ankommer brakken mellom åtte og halv ni. Kjører fra treningsfeltet ti timer senere. Hjem til leiligheten, kaster i seg litt mat og drar på gymmen for å trene selv. Så hjem og se på TV, planlegge neste dag. Han er både natt- og morgenmenneske. Når alle andre sover, kjenner han på stillheten og roen. Det er mørkt ute, dempet lys inne. TV-en kan stå på, men mobilen er av.

– Da kan jeg tenke på dagen som var. På gode ting – og triste.

– Hva savner du mest fra proff- og glamourlivet?

– Helt ærlig, veldig lite. Kanskje ingenting. Jeg lever et mer normalt liv nå. Jeg har god økonomi, men ting og penger har egentlig aldri vært min motivasjon.

Den vil fortsatt være å bevise at han kan lykkes. Mot alle odds.

Kilde: Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise/Jens M. Johansson/Pilar

Tre leveregler

1. Tro på deg selv

2. Ta vare på din neste

3. Respekter at andre er forskjellige.

To om John Arne Riise

Hanna Dahl Hanna Dahl Fotballspiller, Avaldsnes kvinner John Arne gir mye av seg selv på trening, han er morsom og inspirerer oss. Som trener krever han mye, at vi skal stå på og gi alt vi kan på hver økt. Før han kom til klubben, hadde vi lest og hørt mye forskjellig om ham. Så langt har han gitt et veldig positivt inntrykk.

Norvald Kaldheim Norvald Kaldheim Daglig leder, Avaldsnes John Arne er helt annerledes enn det jeg hadde lest og hørt om. Han fremstår ydmyk i rollen som trener. Han er morsom og skaper god stemning rundt seg. Han har ingen stjernenykker, og jeg er glad vi turte å ansette ham. Vi har en fin tone, og det er mye vennskapelig mobbing oss imellom – og i spillergruppen.